मंगलवार, 6 जनवरी 2026
मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (15:58 IST)

पैसे की असली कीमत

sip
-दीपिका केसकर
लिफ्ट में दो दोस्तों रवि और योगेश की मुलाकात होती है और बातचीत से पता चलता है कि रवि नए iPhone के लिए पैसे जमा कर रहा है, जबकि योगेश उसे समझाता है कि इतनी बड़ी रकम को सिर्फ फोन पर खर्च करने के बजाय वित्तीय योजना बनाकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक है। योगेश म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर, अलग–अलग प्रकार के फंड (जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग फंड), विविधीकरण और जोखिम कम करने जैसी बातें सरल उदाहरणों से समझाता है। रवि मान जाता है कि सिर्फ दिखावे के लिए फोन लेने से अच्छा है कि पहले निवेश और वित्तीय योजना के बारे में सीखकर सही निर्णय लिया जाए।
 
दृश्य 1: ऑफिस की लिफ्ट
रवि: (मोबाइल देखते हुए उत्साहित) यार, नया iPhone लॉन्च हो गया! बस दो–तीन महीने में एडवांस जमा कर दूंगा, सीधा ले लूंगा।
योगेश: वाह, अच्छा है, लेकिन कीमत तो काफी होगी न? कितना खर्च आएगा?
रवि: लगभग पचास–साठ हज़ार तो लग ही जाएंगे। सोचा है बोनस भी आ रहा है, सब मिलाकर फोन ही ले लूं।
योगेश: इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ फोन पर लगा दोगे? कभी सोचा है कि यही पैसा अगर निवेश कर दो तो आगे कितना बढ़ सकता है?
 
दृश्य 2: ऑफिस की कैंटीन
रवि: अरे यार, अभी तो कमाई शुरू हुई है, मज़े लेने दो। फोन से ही तो स्टेटस दिखता है।
योगेश: स्टेटस अच्छे फोन से नहीं, मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग से बनता है। ज़रा सोचो, अगर हर साल ऐसा ही खर्च करते रहे तो भविष्य के बड़े लक्ष्य जैसे घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए कैसे बचत होगी?
रवि: मतलब तू कह रहा है कि फोन न लूं? फिर पैसा कहां लगाऊं?
योगेश: पहले वित्तीय लक्ष्य तय करो, फिर म्यूचुअल फंड जैसे साधनों के माध्यम से निवेश शुरू करो। वहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर तुम्हारे और हज़ारों निवेशकों का पैसा शेयर, बॉन्ड और दूसरी सिक्योरिटीज में लगाकर लंबी अवधि में बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
 
दृश्य 3: पार्क की बेंच
रवि: म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना है, पर लगता है कि सब शेयर बाज़ार ही है, रिस्क बहुत होता होगा।
योगेश: रिस्क तो है, लेकिन सब फंड एक जैसे नहीं होते। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, टैक्स सेविंग (ELSS) जैसे अलग–अलग विकल्प होते हैं। अलग–अलग सेक्टर और कंपनियों में पैसा बांटकर पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिससे एक जगह गिरावट हो तो दूसरे निवेश संभाल लें। इसी को विविधीकरण कहते हैं और इससे जोखिम कम होता है।
रवि: अच्छा, तो मैं कौन–सा फंड चुनूं?
योगेश: शुरुआत में फ्लेक्सी–कैप या हाइब्रिड फंड अच्छे रहते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर अलग–अलग प्रकार के शेयरों में पैसा फैलाकर लचीलापन और संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही अगर टैक्स बचत का लक्ष्य हो तो ELSS फंड भी देख सकते हो।
 
दृश्य 4: गली का क्रिकेट मैदान
रवि: (बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता है) सच कहूं, कल ही भांजे की स्कूल फीस की बात चल रही थी, कितनी महँगी हो गई है।
योगेश: यही तो, आज जो पैसे सिर्फ फोन पर खर्च करने वाले थे, वही अगर सही समय पर निवेश कर दो तो कल इन बच्चों की पढ़ाई, शादी, यहां तक कि अपनी रिटायरमेंट तक में काम आ सकते हैं।
रवि: समझ गया। फोन तो बाद में भी खरीद सकता हूं, पर समय पर निवेश का मौका चला गया तो वापस नहीं आएगा।
योगेश: बिल्कुल, पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिर लक्ज़री। चल, इस वीकेंड एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलते हैं या साथ बैठकर कुछ अच्छे फंड रिसर्च करते हैं।
रवि: तय रहा, इस बार बोनस से SIP शुरू करूंगा, फोन का प्लान बाद में देखेंगे।
योगेश: यही सही “मनी कैप्सूल” है – आज थोड़ा सा त्याग, ताकि कल मजबूत भविष्य मिल सके।
सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपी

सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपीसर्दियों का मौसम आते ही हमारी पसंदीदा चीजों में से एक है गर्म-गर्म मक्के की राब। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मक्के की राब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो सर्दियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मक्के की राब पीने के 5 जबरदस्त फायदे और इसे बनाने की आसान रेसिपी।

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंग

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंगWinter care tips: सर्दियों का मौसम आते ही हम सभी सर्दी-खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। इनमें से एक है नींबू और लौंग की चाय। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इस चाय को बनाने का तरीका और इसके फायदे।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?Swami Vivekananda Jayanti 2026: स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक अवसर होता है। 2026 में उनकी 163वीं जयंती मनाई जा रही है। इस बार बंगाल में निम्नलिखित खास आयोजन हो रहे हैं।

Typhoid In Hindi: टाइफाइड क्यों होता है, जानें कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय

Typhoid In Hindi: टाइफाइड क्यों होता है, जानें कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के उपायTyphoid Causes and Symptoms: टाइफाइड एक संक्रामक बीमारी है, जो किसी व्यक्ति के मल, मूत्र या खाने-पीने की चीजों के जरिए फैल सकती है। इस रोग के लक्षण जैसे बुखार, पेट में दर्द, दस्त, कमजोरी और मिचली बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया जाए, तो यह जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

Paramahansa Yogananda: परमहंस योगानंद कौन थे?

Paramahansa Yogananda: परमहंस योगानंद कौन थे?Paramahansa Yogananda Birthday: परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। उनके माता-पिता भगवान के अनन्य भक्त थे और उनके परिवार का आध्यात्मिक वातावरण बहुत समृद्ध था।

Cold weather Tips: ठंड में रखें सेहत का ध्यान, आजमाएं ये 5 नुस्‍खे

Cold weather Tips: ठंड में रखें सेहत का ध्यान, आजमाएं ये 5 नुस्‍खेTry these 5 health tips this winter: ठंड का मौसम अब असर दिखाने लगा है। सर्दी के मौसम में कई लोगों को सामान्य सर्दी-जुकाम और फ्लू, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, साइनसाइटिस, सूखी त्वचा, गठिया, चिलब्लेन्स, हाइपोथर्मिया, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए आजमाएं 5 घरेलू नुस्खे।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।
