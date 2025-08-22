शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (18:01 IST)

जिम लवर्स का फेवरेट क्रिएटिन क्या है? जानिए इससे मिलने वाले अनोखे फायदे

Creatine
creatine powder ke fayde in hindi: फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में आपने अक्सर क्रिएटिन (Creatine) का नाम सुना होगा। यह सिर्फ जिम जाने वालों या प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर्स के बीच ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि आजकल आम फिटनेस प्रेमी भी इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रिएटिन है क्या, यह शरीर में कैसे काम करता है और क्यों इसे एनर्जी लेवल बढ़ाने वाला सप्लिमेंट कहा जाता है? अगर आप फिटनेस से जुड़े हैं या शरीर को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
 
क्रिएटिन क्या है और यह शरीर में कैसे काम करता है?
क्रिएटिन असल में एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से एमिनो एसिड्स से बनता है और मांसपेशियों (Muscles) में स्टोर रहता है। जब हम कोई भारी वर्कआउट करते हैं, तेज़ दौड़ते हैं या ज्यादा एनर्जी वाली एक्टिविटी करते हैं, तो मांसपेशियों को तुरंत ऊर्जा (ATP) की जरूरत होती है। यही काम क्रिएटिन करता है, यह शरीर को तुरंत एनर्जी सप्लाई करके थकान को कम करता है और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है।
 
बॉडीबिल्डर्स और एथलीट्स क्रिएटिन क्यों लेते हैं?
क्रिएटिन को अक्सर बॉडीबिल्डर्स का फेवरेट सप्लिमेंट कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह न सिर्फ एनर्जी देता है बल्कि मसल्स ग्रोथ में भी मदद करता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स को रिपेयर और ग्रो करने के लिए ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। क्रिएटिन मसल्स में पानी खींचता है और उन्हें फुल वॉल्यूम देता है, जिससे मसल्स स्ट्रॉन्ग और मोटी दिखती हैं। यही वजह है कि कई एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन इसे अपनी फिटनेस जर्नी का हिस्सा बनाते हैं।
 
क्रिएटिन लेने से मिलने वाले फायदे
क्रिएटिन का सेवन करने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं या जिम/स्पोर्ट्स से जुड़े हैं।
  • एनर्जी लेवल बढ़ाता है- थकान कम करके लंबे समय तक वर्कआउट करने में मदद करता है।
  • मसल्स ग्रोथ सपोर्ट करता है- मसल्स का वॉल्यूम और ताकत दोनों बढ़ती है।
  • रिकवरी तेज करता है- वर्कआउट के बाद मसल्स की थकान जल्दी खत्म होती है।
  • ब्रेन हेल्थ में मददगार- रिसर्च में पाया गया है कि यह दिमाग की फोकस और मेमोरी को भी सपोर्ट कर सकता है।
  • स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाता है- रनिंग, फुटबॉल, स्विमिंग या किसी भी पावरफुल एक्टिविटी में बेहतर रिजल्ट देता है।
क्या क्रिएटिन लेना सुरक्षित है?
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या क्रिएटिन लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है। ज्यादातर रिसर्च और हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसे सही डोज (आमतौर पर 3-5 ग्राम प्रतिदिन) में लिया जाए तो यह पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि, जिन लोगों को किडनी की बीमारी है या हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, उन्हें इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
 
क्रिएटिन का सही इस्तेमाल कैसे करें?
क्रिएटिन पाउडर के रूप में सबसे ज्यादा मार्केट में उपलब्ध है। इसे पानी, जूस या प्रोटीन शेक के साथ लिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इसे वर्कआउट से पहले या बाद में लेना सबसे बेहतर रहता है। शुरुआत में कुछ लोग "लोडिंग फेज" (5-7 दिनों तक ज्यादा मात्रा लेना) अपनाते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो सामान्य डोज़ से शुरुआत करना ही अच्छा होता है।
 
महिलाओं और क्रिएटिन
अक्सर यह माना जाता है कि क्रिएटिन सिर्फ पुरुषों के लिए है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। महिलाएं भी इसे सुरक्षित रूप से ले सकती हैं। यह न सिर्फ उनकी एनर्जी को बढ़ाता है बल्कि फैट लॉस, स्ट्रेंथ और फिटनेस गोल्स हासिल करने में भी मदद करता है।
 
प्राकृतिक रूप से क्रिएटिन कहां मिलता है?
हालांकि सप्लिमेंट के रूप में क्रिएटिन सबसे पॉपुलर है, लेकिन यह कुछ फूड्स में भी पाया जाता है। जैसे- रेड मीट, मछली और चिकन में क्रिएटिन की मात्रा अच्छी होती है। हालांकि, वेजिटेरियन लोगों के लिए सप्लिमेंट ही इसका मुख्य स्रोत माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
