मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. Best Vitamins for Hair Growth
Written By WD Feature Desk

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदे

nutrients for healthy hair
balo ke liye sabse jyada jaruri vitamins: आजकल हर कोई घने, लंबे और मजबूत बाल चाहता है। लेकिन प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और जीवनशैली की गड़बड़ी की वजह से बाल झड़ने, टूटने और समय से पहले सफेद होने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में लोग तरह-तरह के शैंपू, ऑयल और ट्रीटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि बालों की जड़ों को मजबूती और पोषण केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है विटामिन्स, जो बालों की ग्रोथ को तेज करने और उन्हें मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर आपका शरीर सही पोषक तत्वों की कमी झेल रहा है, तो कितनी भी महंगी प्रोडक्ट्स क्यों न लगा लें, बालों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। आइए जानते हैं 5 बेस्ट विटामिन्स जो आपके बालों की तेज़ी से बढ़त में मदद कर सकते हैं।
 
1. विटामिन A 
विटामिन A हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह सीबम (प्राकृतिक तेल) के उत्पादन में मदद करता है, जिससे बालों की जड़ों को नमी और पोषण मिलता है। अगर आपके स्कैल्प पर ड्राइनेस है या डैंड्रफ की समस्या है, तो बालों का झड़ना तेज हो जाता है। विटामिन A से यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। गाजर, पालक, शकरकंद, आम और पपीता जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन A से भरपूर होते हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करने से बालों को मजबूती और चमक मिलती है।
 
2. विटामिन B कॉम्प्लेक्स (बायोटिन) 
जब भी बात हेयर ग्रोथ की होती है तो सबसे पहले बायोटिन का नाम लिया जाता है, जो विटामिन B7 का ही एक रूप है। यह बालों के लिए सबसे जरूरी विटामिन्स में से एक है। बायोटिन आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है और बालों की ग्रोथ स्पीड बढ़ाता है। यही वजह है कि ज्यादातर हेयर सप्लीमेंट्स में बायोटिन शामिल होता है। इसके अलावा विटामिन B कॉम्प्लेक्स बालों में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारकर उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अंडा, दूध, दही, नट्स, साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्ज़ियां बायोटिन और B विटामिन्स के अच्छे स्रोत हैं।
 
3. विटामिन C 
अगर आपके बाल आसानी से टूटते हैं या उनमें स्प्लिट एंड्स की समस्या है, तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है शरीर में विटामिन C की कमी। यह विटामिन कोलेजन प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है, जो बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। साथ ही यह आयरन के बेहतर अवशोषण में भी मदद करता है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में भरपूर विटामिन C पाया जाता है। अगर आप रोज़ाना इनका सेवन करेंगे तो आपके बालों की चमक और मजबूती दोनों में फर्क नज़र आएगा।
 
4. विटामिन D 
विटामिन D को अक्सर "सनशाइन विटामिन" कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से मिलता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन D की कमी से हेयर फॉल और यहां तक कि एलोपेसिया (गंजापन) जैसी समस्या हो सकती है। यह नए हेयर फॉलिकल्स को बनाने में मदद करता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है। रोज़ाना सुबह की धूप में 15–20 मिनट बैठना विटामिन D पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मछली और मशरूम भी इसके अच्छे स्रोत हैं।
 
5. विटामिन E 
अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे और रेशमी दिखें तो विटामिन E को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। यह आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जब जड़ों तक सही मात्रा में खून और पोषण पहुंचता है तो बाल तेजी से बढ़ते हैं और उनकी चमक भी बढ़ती है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो और मूंगफली विटामिन E के बेहतरीन स्रोत हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसाद

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसादNavratri mein kaun sa fal chadhana chahie: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। इन नौ दिनों में मां के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं और देवी मां को तरह-तरह के भोग चढ़ाते हैं। भोग में सात्विक भोजन और फल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि कुछ विशेष फल मां को अतिप्रिय हैं और उन्हें भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फलों के बारे में जिनका भोग आप इस नवरात्रि मां को लगा सकते हैं।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभ

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभrajgira atta benefits: भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इन दिनों में हम अनाज का सेवन नहीं करते और शुद्ध एवं सात्विक आहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में, राजगिरा (Amaranth) का आटा व्रत के दिनों का सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक विकल्प बन गया है। इसे 'अमरनाथ' या 'रामदाना' भी कहते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। आइए, जानते हैं व्रत में राजगिरा आटा खाने के सात प्रमुख लाभ।

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारणSendha Namak benefits: जब भी व्रत या उपवास की बात आती है, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस दौरान सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक (Rock Salt) का ही उपयोग क्यों किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी छिपे हैं? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह नमक व्रत के दिनों में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचार

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचारWhat Is Lactose Intolerance: क्या दूध पीने के बाद आपको पेट में ऐंठन, गैस या सूजन महसूस होती है? यदि हां, तो हो सकता है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंस से पीड़ित हों। यह एक ऐसी आम पाचन समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले लैक्टोज नामक शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदे

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदेbalo ke liye sabse jyada jaruri vitamins: आजकल हर कोई घने, लंबे और मजबूत बाल चाहता है। लेकिन प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और जीवनशैली की गड़बड़ी की वजह से बाल झड़ने, टूटने और समय से पहले सफेद होने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में लोग तरह-तरह के शैंपू, ऑयल और ट्रीटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं।

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

भीड़, भगदड़, मौतों में आखिरकार दोषी कौन?

भीड़, भगदड़, मौतों में आखिरकार दोषी कौन?Stampede in Karur Tamil Nadu: पहली नजर में हम ऐसी किसी भी रैली, सभा, मेले, समागम के आयोजक की तरफ आरोपों की पोटली उछाल देते हैं, जहां भगदड़ मचने के बाद मौतें होती हैं। लोग कुचले जाते हैं, बेतरह घायल होते हैं। मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया कि इन लोगों को भीड़ का हिस्सा बनने के लिए उकसाता कौन है? कौन इन्हें बंदूक की नोंक पर रैलियों में ले जाता है।

Vijayadashami essay 2025: विजयादशमी दशहरा पर पढ़ें रोचक और शानदार हिन्दी निबंध

Vijayadashami essay 2025: विजयादशमी दशहरा पर पढ़ें रोचक और शानदार हिन्दी निबंधEssay Dussehra 2025: यहां विजयादशमी (दशहरा) पर्व पर एक रोचक, शानदार और ज्ञानवर्धक हिन्दी निबंध प्रस्तुत हैं। जिसे आप विद्यालयी प्रतियोगिता, भाषण, परीक्षा या लेखन अभ्यास में उपयोग करके वाहवाही बटोर सकते हैं। आइए यहां पढ़ें विजय का पर्व और अहंकार के दहन पर शानदार निबंध...

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?How can you become a millionaire: एक जमाना था जब लोग लखपति बनने का सोचते थे लेकिन आज के युग में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और अब तो कई लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो जान लें कि करोड़पति बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कड़ी मेहनत, सही योजना और धैर्य की जरूरत होती है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं:-
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com