बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:20 IST)

बिना दवा के ब्लड प्रेशर कम करने का असरदार तरीका, सिर्फ 2 मिनट में अपनाएं ये सीक्रेट हेल्थ फॉर्मूला

blood pressure
health tips for hypertension: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक बेहद आम समस्या बन चुकी है। काम का दबाव, तनाव, अनियमित खानपान और नींद की कमी हमारी सेहत पर गहरा असर डाल रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह दिल, किडनी और दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यही वजह है कि लोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए दवाओं, डाइट प्लान और योगासन तक का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको सिर्फ 2 मिनट का एक सरल व्यायाम बताएं, जिसे करने से आपका ब्लड प्रेशर नैचुरली कंट्रोल हो सकता है? यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च से प्रमाणित एक तरीका है, जो अब दुनियाभर में चर्चा में है।
 
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का नया तरीका
हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और रिसर्चर्स ने एक बेहद आसान और कम समय लेने वाला व्यायाम सुझाया है, जिसे करने में केवल 2 मिनट लगते हैं और इसका असर ब्लड प्रेशर कम करने में देखा गया है। इस व्यायाम में आपको ज्यादा मेहनत या भारी उपकरणों की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप इसे घर, ऑफिस या किसी भी शांत जगह पर कर सकते हैं। यह तरीका इसोमेट्रिक हैंडग्रिप एक्सरसाइज (Isometric Handgrip Exercise) कहलाता है। इसमें आपको एक छोटी सी बॉल, हैंडग्रिप डिवाइस या कोई भी दबाने योग्य वस्तु लेकर हल्का दबाव डालना होता है।
 
कैसे करें यह 2 मिनट का व्यायाम -
  • सबसे पहले एक छोटी रबर बॉल या हैंडग्रिप टूल लें।
  • इसे अपने हाथ में पकड़ें और हल्का-सा दबाना शुरू करें।
  • 10 से 20 सेकंड तक लगातार दबाव बनाए रखें।
  • फिर हाथ को रिलैक्स करें और 10 सेकंड का ब्रेक लें।
  • इसी प्रक्रिया को 4-5 बार दोहराएं।
  • दोनों हाथों से यह व्यायाम करें।
  • पूरा प्रोसेस केवल 2 मिनट में पूरा हो जाता है।
वैज्ञानिक कारण 
वैज्ञानिकों के अनुसार, जब हम इसोमेट्रिक हैंडग्रिप व्यायाम करते हैं, तो यह हमारे रक्त वाहिकाओं की लचीलापन (Vascular Flexibility) को बेहतर बनाता है। इससे खून का प्रवाह सुचारू होता है और ब्लड प्रेशर नैचुरली कम होने लगता है। यह तरीका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की गतिविधि को भी कम करता है, जिससे तनाव घटता है और हृदय पर दबाव कम होता है।
 
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी के मुताबिक, इस व्यायाम को सप्ताह में 3-4 बार करने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (ऊपरी रीडिंग) में औसतन 8-10 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर (निचली रीडिंग) में 4-5 mmHg तक की कमी आ सकती है।
 
किसके लिए फायदेमंद है यह तरीका
हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती मरीज, जिनका बीपी हल्का-फुल्का बढ़ा हुआ है और जो दवाओं पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहते। ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो लंबे समय तक तनाव में रहते हैं और जिन्हें भारी एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है। वे लोग जो ज्यादा समय नहीं निकाल पाते: सिर्फ 2 मिनट का यह तरीका व्यस्त लोगों के लिए भी कारगर है।
 
जरूरी सावधानियां -
  • अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या आप दवा ले रहे हैं, तो यह व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
  • दबाव ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है।
  • शुरुआत में 2 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे समय और दबाव को बढ़ाएं।
  • इसे खाने के तुरंत बाद या बहुत थके होने पर न करें।
अन्य हेल्दी आदतें जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करती हैं-
हालांकि यह 2 मिनट का ट्रिक बेहद असरदार है, लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ हेल्दी आदतें अपनाते हैं तो ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक नियंत्रित रखा जा सकता है-
  • कम नमक का सेवन करें।
  • ताजे फल और सब्जियां डाइट में शामिल करें।
  • रोज कम से कम 30 मिनट टहलें।
  • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें।
  • पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
Webdunia
समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

