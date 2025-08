which color is good for friendship: वर्ष 2025 में रविवार, 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है और मान्यता के अनुसार अपने बेस्ट फ्रेंड या मित्र के लिए पीला रंग सबसे शुभ और प्रतीकात्मक माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार अपने फ्रेंड्‍स की मित्रता को और अधिक घनिष्ठ करने के लिए कौन-सा फ्रेंडशिप बेल्ट बांधें, जिससे की आपकी दोस्ती में चार चांद लग जाए।