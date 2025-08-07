गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. daily walking routine tips
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (17:12 IST)

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशन

daily walking routine tips
how to stay consistent with walking: आज के समय में जब सबकुछ तेजी से बदल रहा है, हमारी जीवनशैली भी उतनी ही तेज़ हो गई है। भागदौड़, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और निजी समय की कमी के बीच सबसे ज़्यादा जो चीज नजरअंदाज होती है, वह है स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी फिजिकल एक्टिविटी। हम में से कई लोग चाहते हैं कि दिन की शुरुआत एक अच्छी वॉक से हो, लेकिन रोजाना वॉकिंग कर पाना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है।
 
कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी ऑफिस का समय टाइट होता है, तो कभी सिर्फ "कल से पक्का शुरू करेंगे" वाला वादा रह जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वॉकिंग को वास्तव में अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है? जवाब है, हां, बिलकुल किया जा सकता है, बस जरूरत है सही रणनीति और कुछ आसान, प्रैक्टिकल टिप्स की। चलिए जानते हैं कि कैसे आप वॉकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, बिना अपनी व्यस्त लाइफ को पूरी तरह बदले।
 
1. छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें
अगर आप सोचते हैं कि एकदम से 5 किलोमीटर रोज़ वॉक करना शुरू कर देंगे, तो शायद यह शुरुआत के लिए भारी हो सकता है। इसके बजाय छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य तय करें, जैसे दिन में सिर्फ 10 मिनट टहलना। धीरे-धीरे इस समय को बढ़ाते जाएं। शुरुआत में अपने घर के आसपास या ऑफिस में ही थोड़ा-थोड़ा घूमना शुरू करें। पार्किंग से ऑफिस तक चलकर जाएं या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें।
 
2. वॉक को रूटीन से जोड़ें
रोज़ाना कोई भी आदत अपनाने के लिए उसका किसी तय काम के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। जैसे चाय पीने के बाद या डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक को रूटीन बना लें। सुबह उठते ही वॉकिंग शूज़ सामने रखें। इससे आपको याद रहेगा कि वॉक करना है और मानसिक रूप से आप पहले से तैयार रहेंगे।
 
3. मोबाइल और गैजेट्स का उपयोग 
मोबाइल और स्मार्टवॉच सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि मोटिवेशन का साधन भी बन सकते हैं। फिटनेस ट्रैकर, स्टेप काउंटर और वॉकिंग ऐप्स आपकी वॉक को रिकॉर्ड करते हैं और आगे बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। “10,000 स्टेप्स” जैसी चुनौतियां लें और दिनभर के लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित रहें।
 
4. वॉक को सोशल बनाएं
अगर आप अकेले वॉक करना बोरिंग मानते हैं तो इसे किसी दोस्त, पड़ोसी या परिवार के सदस्य के साथ करें। आपस में बातचीत करते हुए वॉक करना आसान और मजेदार भी होता है। आप चाहें तो वॉकिंग ग्रुप्स से भी जुड़ सकते हैं, इससे सामाजिक मेलजोल भी बढ़ेगा और अनुशासन भी बना रहेगा।
 
5. सुबह नहीं तो शाम, लेकिन करें जरूर
बहुत से लोग सोचते हैं कि वॉकिंग सिर्फ सुबह की जा सकती है, लेकिन अगर आपकी सुबह बहुत व्यस्त है, तो वॉक को शाम के समय करें। दिन का कोई भी समय चुना जा सकता है जब आप थोड़े फ्री हों। डिनर के बाद हल्की वॉक आपके पाचन को बेहतर बनाती है और नींद भी अच्छी आती है।
 
6. वॉकिंग को बोरिंग न बनाएं
हर दिन एक ही रास्ते पर वॉक करना, बिना किसी बदलाव के, बोरिंग हो सकता है। कोशिश करें कि जगहें बदलते रहें, कभी म्यूज़िक के साथ वॉक करें, कभी पॉडकास्ट सुनते हुए। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और वॉक आपकी दिनचर्या में बना रहेगा। हर हफ्ते एक दिन 'नेचर वॉक' प्लान करें, किसी पार्क या गार्डन में जाकर चलना मानसिक शांति के लिए भी अच्छा होता है।
 
7. अपने शरीर को सुनें, जबरदस्ती न करें
अगर कभी थकावट ज्यादा है या तबियत ठीक नहीं है, तो खुद पर ज़बरदस्ती न करें। शरीर को आराम देना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि "एक दिन का ब्रेक" पूरी आदत को ना बिगाड़ दे। हर हफ्ते कम से कम 5 दिन वॉक का लक्ष्य तय करें, इससे संतुलन बना रहेगा। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पेट की चर्बी का दुश्मन! ये एक चीज़ आज से ही खाना शुरू कर दें, फिर देखें कमाल!

पेट की चर्बी का दुश्मन! ये एक चीज़ आज से ही खाना शुरू कर दें, फिर देखें कमाल!क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो आईने के सामने खड़े होकर अपनी बढ़ती पेट की चर्बी से परेशान होते हैं? क्या टाइट जींस या साड़ी पहनना अब एक चुनौती बन गया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं! पेट की चर्बी न सिर्फ आपकी खूबसूरती पर असर डालती है, बल्कि यह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का घर भी है, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप।

रक्षा बंधन पर भाई बहन एक दूसरे से हैं दूर तो ऐसे मनाएं ये राखी का त्योहार

रक्षा बंधन पर भाई बहन एक दूसरे से हैं दूर तो ऐसे मनाएं ये राखी का त्योहारRaksha Bandhan 2025 long distance: अगर भाई और बहन एक-दूसरे से दूर रहते हैं। चाहे वो किसी दूसरे शहर, देश या कार्य के चलते हो, तब भी रक्षाबंधन का त्योहार उतना ही भावनात्मक और पवित्र हो सकता है। बस तरीका थोड़ा बदल जाता है। यदि आप भी इस तरह एक-दूसरे से दूर हैं तो परेशान न हो, नीचे दिए गए टिप्स को आजमाकर आप भी खुशी से राखी का त्योहार मना सकते हैं...

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेश

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेशBest Raksha Bandhan messages in Hindi: यहां प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के लिए दिल को छू लेने वाले शुभकामना संदेश। भाई-बहन दोनों के लिए दिए जा रहे इन 10 भावनात्मक शुभकामना संदेशों को आप WhatsApp, Instagram, Facebook, कार्ड्स या स्टेटस के जरिए आप सभी अपनों को भेज सकते हैं। आइटे जानते हैं....

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

इस राखी भाई को खिलाएं ये खास मिठाइयां: घर पर बनाना है आसान

इस राखी भाई को खिलाएं ये खास मिठाइयां: घर पर बनाना है आसानRaksha Bandhan dessert ideas: रक्षाबंधन पर बनने वाली मिठाई हर रिश्ते को और मीठा बना देती है। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन को घर की बनी खास मिठाई से सरप्राइज दें और त्योहार में चार चांद लगाएं। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाइयां की विशेष विधियां...

और भी वीडियो देखें

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के 10 रोचक तथ्य जानें

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के 10 रोचक तथ्य जानेंInteresting facts about Quit India Movement Day: 09 अगस्त को मनाए जाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के महत्व और इतिहास को जानें। यहां 9 अगस्त को मनाए जाने वाले 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस से जुड़े 10 रोचक तथ्य यहां दिए गए हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। आइए यहां जानते हैं 10 रोचक तथ्य...

आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएं

आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएंRakshabandhan festival 2025: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाती कुछ बेहतरीन हिन्दी कविताएं यहां दी गई हैं। ये कविताएं इस रिश्ते की गहराई और मिठास को खूबसूरती से बयां करती हैं।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएं

रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएंPoem on raksha bandhan: रक्षाबंधन साल का वह पर्व है, जब रिश्ते शब्दों से परे जाते हैं और एक छोटा-सा धागा भी जीवन की सबसे बड़ी भावनाओं को समेट लेता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई और बहन के बीच के उस विश्वास का उत्सव है, जो ताउम्र बना रहता है।

Raksha Bandhan Recipes: रक्षाबंधन 2025: घर पर बनाएं ये 5 खास मिठाइयां जो दिल को छू जाएं

Raksha Bandhan Recipes: रक्षाबंधन 2025: घर पर बनाएं ये 5 खास मिठाइयां जो दिल को छू जाएंRaksha Bandhan Special Sweets Recipes in Hindi: इस बार शनिवार, 09 अगस्त को मनाया जाने वाला 'रक्षाबंधन' केवल राखी का त्योहार नहीं, इस पर्व पर बनाई गई हर मिठाई रिश्ते को और मीठा बना देती है। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन को घर की बनी खास मिठाई से सरप्राइज दें और त्योहार में चार चांद लगाएं! यहां पढ़ें दिल को छू जाने वाली 5 खास मिठाइयों की रेसिपी के बारे में पूर जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com