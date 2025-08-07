गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. आहार
  4. what to eat for healthy liver
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (17:33 IST)

लिवर की सफाई और ताकत के लिए जरूरी हैं ये 6 सुपरफूड्स, आज से करें डाइट में शामिल

what to eat for healthy liver
liver health tips: हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा अंग है जो चुपचाप लेकिन लगातार शरीर की सफाई, पाचन और पोषण को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जो न केवल खून को फिल्टर करता है, बल्कि पाचन में मदद करने वाले बाइल (पित्त) को बनाता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और ज़रूरी पोषक तत्वों को स्टोर करता है। लेकिन आज की तेज़ रफ्तार और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में लिवर पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, प्रोसेस्ड फूड, शराब, धूम्रपान, ज्यादा दवाएं और तनाव इसकी सेहत को प्रभावित करते हैं।
 
यदि हम चाहते हैं कि हमारा लिवर लंबे समय तक मजबूत और सक्रिय बना रहे, तो हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसे सुपरफूड्स को शामिल करना होगा जो इसकी सफाई करें, डिटॉक्सिफाई करें और उसे पोषण दें। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 ज़रूरी आहार जिनकी मदद से आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं।
 
1. हल्दी 
हल्दी को आयुर्वेद में सदियों से औषधीय गुणों के लिए जाना जाता रहा है। इसमें मौजूद "कर्क्यूमिन" नामक कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह लिवर को डिटॉक्स करता है, उसकी कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है और पित्त के उत्पादन को बढ़ाकर पाचन सुधारता है। आप हल्दी को गर्म दूध या गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं, या भोजन में नियमित रूप से इस्तेमाल करें।
 
2. लहसुन 
लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर को विषैले पदार्थों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें सेलेनियम नामक खनिज भी पाया जाता है जो लिवर के लिए एक बेहतरीन डिटॉक्स एजेंट है। रोजाना सुबह खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां चबाना लिवर की सफाई के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये लिवर एंजाइम्स को एक्टिव करने में सहायक होता है।
 
3. बीटरूट (चुकंदर) 
चुकंदर को लिवर के लिए एक सुपरफूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें मौजूद बीटालाइन और नाइट्रेट्स लिवर को साफ करने में मदद करते हैं। यह खून को भी शुद्ध करता है और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करता है। आप चुकंदर का जूस बनाकर या सलाद के रूप में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं।
 
4. हरी पत्तेदार सब्जियां 
पालक, मेथी, सरसों और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में होता है जो लिवर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये सब्जियां लिवर की सूजन को कम करने, एंजाइम्स के स्तर को नियंत्रित करने और फैटी लिवर की स्थिति को सुधारने में बेहद मददगार होती हैं। रोजाना कम से कम एक बार हरी सब्जियां जरूर खाएं।
 
5. नींबू और पानी 
नींबू में मौजूद विटामिन C लिवर की सफाई करने में बहुत असरदार होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और लिवर को डीटॉक्स करने में मदद करता है। हर सुबह गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस मिलाकर पीना लिवर की सफाई की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज़्म को तेज करता है। यह आदत ना केवल लिवर को स्वस्थ बनाती है, बल्कि पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती है।
 
6. अखरोट 
अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, ग्लूटाथियोन और अमीनो एसिड होते हैं जो लिवर को साफ करने और उसका सही से काम करने में मदद करते हैं। खासकर जिन लोगों को फैटी लिवर या एल्कोहोलिक लिवर डिजीज है, उनके लिए अखरोट एक प्रभावी खाद्य पदार्थ हो सकता है। दिन में 3-4 अखरोट खाना लाभकारी हो सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पेट की चर्बी का दुश्मन! ये एक चीज़ आज से ही खाना शुरू कर दें, फिर देखें कमाल!

पेट की चर्बी का दुश्मन! ये एक चीज़ आज से ही खाना शुरू कर दें, फिर देखें कमाल!क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो आईने के सामने खड़े होकर अपनी बढ़ती पेट की चर्बी से परेशान होते हैं? क्या टाइट जींस या साड़ी पहनना अब एक चुनौती बन गया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं! पेट की चर्बी न सिर्फ आपकी खूबसूरती पर असर डालती है, बल्कि यह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का घर भी है, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप।

रक्षा बंधन पर भाई बहन एक दूसरे से हैं दूर तो ऐसे मनाएं ये राखी का त्योहार

रक्षा बंधन पर भाई बहन एक दूसरे से हैं दूर तो ऐसे मनाएं ये राखी का त्योहारRaksha Bandhan 2025 long distance: अगर भाई और बहन एक-दूसरे से दूर रहते हैं। चाहे वो किसी दूसरे शहर, देश या कार्य के चलते हो, तब भी रक्षाबंधन का त्योहार उतना ही भावनात्मक और पवित्र हो सकता है। बस तरीका थोड़ा बदल जाता है। यदि आप भी इस तरह एक-दूसरे से दूर हैं तो परेशान न हो, नीचे दिए गए टिप्स को आजमाकर आप भी खुशी से राखी का त्योहार मना सकते हैं...

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेश

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेशBest Raksha Bandhan messages in Hindi: यहां प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के लिए दिल को छू लेने वाले शुभकामना संदेश। भाई-बहन दोनों के लिए दिए जा रहे इन 10 भावनात्मक शुभकामना संदेशों को आप WhatsApp, Instagram, Facebook, कार्ड्स या स्टेटस के जरिए आप सभी अपनों को भेज सकते हैं। आइटे जानते हैं....

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

इस राखी भाई को खिलाएं ये खास मिठाइयां: घर पर बनाना है आसान

इस राखी भाई को खिलाएं ये खास मिठाइयां: घर पर बनाना है आसानRaksha Bandhan dessert ideas: रक्षाबंधन पर बनने वाली मिठाई हर रिश्ते को और मीठा बना देती है। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन को घर की बनी खास मिठाई से सरप्राइज दें और त्योहार में चार चांद लगाएं। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाइयां की विशेष विधियां...

और भी वीडियो देखें

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशन

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशनhow to stay consistent with walking: आज के समय में जब सबकुछ तेजी से बदल रहा है, हमारी जीवनशैली भी उतनी ही तेज़ हो गई है। भागदौड़, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और निजी समय की कमी के बीच सबसे ज़्यादा जो चीज नजरअंदाज होती है,

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के 10 रोचक तथ्य जानें

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के 10 रोचक तथ्य जानेंInteresting facts about Quit India Movement Day: 09 अगस्त को मनाए जाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के महत्व और इतिहास को जानें। यहां 9 अगस्त को मनाए जाने वाले 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस से जुड़े 10 रोचक तथ्य यहां दिए गए हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। आइए यहां जानते हैं 10 रोचक तथ्य...

आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएं

आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएंRakshabandhan festival 2025: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाती कुछ बेहतरीन हिन्दी कविताएं यहां दी गई हैं। ये कविताएं इस रिश्ते की गहराई और मिठास को खूबसूरती से बयां करती हैं।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएं

रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएंPoem on raksha bandhan: रक्षाबंधन साल का वह पर्व है, जब रिश्ते शब्दों से परे जाते हैं और एक छोटा-सा धागा भी जीवन की सबसे बड़ी भावनाओं को समेट लेता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई और बहन के बीच के उस विश्वास का उत्सव है, जो ताउम्र बना रहता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com