गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. Energy Boosting Foods to Beat weakness
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (17:34 IST)

दिनभर की थकान और कमजोरी से हैं परेशान? ये 10 देसी सप्लीमेंट्स देंगे जबरदस्त ताकत

Energy Boosting Foods to Beat weakness
foods for stop weakness: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऊर्जा की कमी यानी Fatigue एक आम समस्या बन चुकी है। चाहे ऑफिस का तनाव हो, घर की ज़िम्मेदारियाँ हों या हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां, हम में से कई लोग अक्सर खुद को थका हुआ, सुस्त और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। ऐसे में न सिर्फ हमारा काम प्रभावित होता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। हालांकि अच्छी नींद, संतुलित आहार और एक्सरसाइज़ जरूरी हैं, लेकिन कई बार शरीर को अतिरिक्त सपोर्ट की भी जरूरत होती है। यही सपोर्ट देते हैं एनर्जी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, खासतौर पर वो जो भारतीय मूल के हों और आयुर्वेदिक या प्राकृतिक तत्वों से बने हों।
 
इस लेख में हम बात करेंगे 10 टॉप इंडियन सप्लीमेंट्स की, जो आपको दिनभर एनर्जेटिक रखने, थकान से लड़ने और जीवन में फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में विस्तार से।
 
1. अश्वगंधा 
अश्वगंधा एक प्राचीन आयुर्वेदिक हर्ब है जो शरीर की ताकत बढ़ाने, तनाव को कम करने और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह Cortisol हार्मोन को बैलेंस करता है, जिससे मानसिक थकान में राहत मिलती है। दिन में दो बार अश्वगंधा कैप्सूल या चूर्ण लेना फायदेमंद होता है।
 
2. शिलाजीत
शिलाजीत हिमालय की चट्टानों से निकलने वाला एक शक्तिशाली खनिज है, जो शरीर की कोशिकाओं को पोषण देकर थकान कम करता है। इसमें फुल्विक एसिड होता है, जो ऊर्जा निर्माण में सहायक होता है। यह स्टैमिना, इम्यूनिटी और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है।
 
3. त्रिफला 
त्रिफला तीन फलों, हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण है। यह शरीर से विषैले तत्वों को निकालता है, पाचन को सुधारता है और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। डेली त्रिफला पाउडर या टैबलेट लेने से शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है।
 
4. ब्राह्मी
अगर आप थकान के साथ-साथ फोकस की कमी भी महसूस करते हैं तो ब्राह्मी आपके लिए आदर्श हर्ब है। यह दिमाग को तेज करता है, याद रखने की केपेसिटी बढ़ाता है और मानसिक थकान को कम करता है। स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बेहद उपयोगी है।
 
5. गिलोय 
गिलोय एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाती है। यह थकान को कम करती है और शरीर को वायरस, बैक्टीरिया आदि से लड़ने के लिए तैयार रखती है। इसके जूस या कैप्सूल का सेवन रोज़ाना किया जा सकता है।
 
6. मुलेठी 
मुलेठी सिर्फ गले के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी बढ़ाने के लिए भी कारगर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। इसका चूर्ण या काढ़ा नियमित रूप से लेने से थकावट और कमजोरी दूर होती है।
 
7. आंवला 
आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है। यह शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, त्वचा को निखारता है और एनर्जी बनाए रखता है। आप इसका सेवन जूस, पाउडर या कैंडी के रूप में कर सकते हैं।
 
8. कोकम सिरप 
गर्मियों में डिहाइड्रेशन एक आम समस्या होती है, जिससे शरीर में थकान और चक्कर आ सकते हैं। कोकम सिरप शरीर को ठंडक देता है और प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा लौटाता है। यह पेट के लिए भी काफी लाभकारी है।
 
9. कपूर काचरी 
यह कम चर्चित लेकिन बेहद असरदार आयुर्वेदिक औषधि है, जो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसे चूर्ण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, खासकर पुराने रोगों से पीड़ित लोगों के लिए।
 
10. मैथी दाना
मैथी दाना में आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में खून की मात्रा बढ़ाते हैं और थकावट को दूर करते हैं। इसका सेवन रात में भिगोकर सुबह खाली पेट करने से जबरदस्त फायदे मिलते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पेट की चर्बी का दुश्मन! ये एक चीज़ आज से ही खाना शुरू कर दें, फिर देखें कमाल!

पेट की चर्बी का दुश्मन! ये एक चीज़ आज से ही खाना शुरू कर दें, फिर देखें कमाल!क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो आईने के सामने खड़े होकर अपनी बढ़ती पेट की चर्बी से परेशान होते हैं? क्या टाइट जींस या साड़ी पहनना अब एक चुनौती बन गया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं! पेट की चर्बी न सिर्फ आपकी खूबसूरती पर असर डालती है, बल्कि यह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का घर भी है, जैसे हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप।

रक्षा बंधन पर भाई बहन एक दूसरे से हैं दूर तो ऐसे मनाएं ये राखी का त्योहार

रक्षा बंधन पर भाई बहन एक दूसरे से हैं दूर तो ऐसे मनाएं ये राखी का त्योहारRaksha Bandhan 2025 long distance: अगर भाई और बहन एक-दूसरे से दूर रहते हैं। चाहे वो किसी दूसरे शहर, देश या कार्य के चलते हो, तब भी रक्षाबंधन का त्योहार उतना ही भावनात्मक और पवित्र हो सकता है। बस तरीका थोड़ा बदल जाता है। यदि आप भी इस तरह एक-दूसरे से दूर हैं तो परेशान न हो, नीचे दिए गए टिप्स को आजमाकर आप भी खुशी से राखी का त्योहार मना सकते हैं...

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेश

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेशBest Raksha Bandhan messages in Hindi: यहां प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के लिए दिल को छू लेने वाले शुभकामना संदेश। भाई-बहन दोनों के लिए दिए जा रहे इन 10 भावनात्मक शुभकामना संदेशों को आप WhatsApp, Instagram, Facebook, कार्ड्स या स्टेटस के जरिए आप सभी अपनों को भेज सकते हैं। आइटे जानते हैं....

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

इस राखी भाई को खिलाएं ये खास मिठाइयां: घर पर बनाना है आसान

इस राखी भाई को खिलाएं ये खास मिठाइयां: घर पर बनाना है आसानRaksha Bandhan dessert ideas: रक्षाबंधन पर बनने वाली मिठाई हर रिश्ते को और मीठा बना देती है। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन को घर की बनी खास मिठाई से सरप्राइज दें और त्योहार में चार चांद लगाएं। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाइयां की विशेष विधियां...

और भी वीडियो देखें

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशन

हर दिन वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जानिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशनhow to stay consistent with walking: आज के समय में जब सबकुछ तेजी से बदल रहा है, हमारी जीवनशैली भी उतनी ही तेज़ हो गई है। भागदौड़, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और निजी समय की कमी के बीच सबसे ज़्यादा जो चीज नजरअंदाज होती है,

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के 10 रोचक तथ्य जानें

अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के 10 रोचक तथ्य जानेंInteresting facts about Quit India Movement Day: 09 अगस्त को मनाए जाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के महत्व और इतिहास को जानें। यहां 9 अगस्त को मनाए जाने वाले 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस से जुड़े 10 रोचक तथ्य यहां दिए गए हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। आइए यहां जानते हैं 10 रोचक तथ्य...

आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएं

आया राखी का त्योहार, खुशियां लाया बेशुमार... पढ़ें रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बेहतरीन 2 हिन्दी कविताएंRakshabandhan festival 2025: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, भाई-बहन के अटूट प्रेम को दर्शाती कुछ बेहतरीन हिन्दी कविताएं यहां दी गई हैं। ये कविताएं इस रिश्ते की गहराई और मिठास को खूबसूरती से बयां करती हैं।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएं

रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएंPoem on raksha bandhan: रक्षाबंधन साल का वह पर्व है, जब रिश्ते शब्दों से परे जाते हैं और एक छोटा-सा धागा भी जीवन की सबसे बड़ी भावनाओं को समेट लेता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई और बहन के बीच के उस विश्वास का उत्सव है, जो ताउम्र बना रहता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com