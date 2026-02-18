बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

क्या सीढ़ियां चढ़ते ही घुटने चटकने लगते हैं? बिना दवा जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगे ये 7 देसी नुस्खे

जोड़ों का दर्द से संबंधित फोटो
joint pain and treatment. जोड़ों के दर्द की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, चाहे वह उम्र बढ़ने के कारण हो या किसी अन्य कारण से। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ सरल और प्रभावी घरेलू उपायों से इस दर्द को कम किया जा सकता है।ALSO READ: Hair loss: बालों का झड़ना: कारण, डाइट चार्ट और असरदार घरेलू नुस्खे

आइए जानते हैं, जोड़ो के दर्द को कम करने के 7 घरेलू उपायों के बारे में... 

 
1. जोड़ों के दर्द में मेथी दाना रामबाण है। रोज रात को मेथी भिगोकर सुबह उसका पानी पिएं। 
 
2. इसके अलावा, अदरक और लहसुन का सेवन सूजन कम करता है। 
 
3. सरसों के तेल में लहसुन जलाकर मालिश करने से तुरंत आराम मिलता है। 
 
4. गेहूं के दाने बराबर चूना दही या पानी में मिलाकर पीने से कैल्शियम की कमी दूर होती है। 
 
5. साथ ही, अपनी डाइट में ओमेगा-3 युक्त चीजें बढ़ाएं ताकि जोड़ों की ग्रीस (चिकनाई) बनी रहे।
 
6. अपने आहार में बदलाव करके आप ओमेगा-3 युक्त आहार को चुन सकते हैं- जैसे मछली और चिया सीड्स जोड़ो के दर्द को कम कर सकते हैं।  
 
7. गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर स्नान करने से भी जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है।
 

जोड़ों के दर्द- FAQs:

 
1. क्या हल्दी से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है?
उत्तर: हां, हल्दी में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं।
 
2. क्या गर्म पानी से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है?
उत्तर: हां, गर्म पानी से सिकाई करने से रक्त संचार बढ़ता है और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है।
 
3. क्या यूरिक एसिड से जोड़ों में दर्द होता है? 
हां, इसके क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं।
 
4. मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? 
महानारायण तेल या तिल का तेल।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय
