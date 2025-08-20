बुधवार, 20 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:40 IST)

स्लीपिंग पिल्स नहीं, अच्छी और गहरी नींद के लिए खाइए ये ड्राई फ्रूट, जानिए फायदे

what to eat for good sleep: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद न आना एक आम समस्या बन गई है। बहुत से लोग अच्छी नींद के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा-सा ड्राई फ्रूट आपकी इस समस्या का प्राकृतिक और स्वादिष्ट समाधान हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजू की। काजू में कुछ ऐसे खास पोषक तत्व होते हैं जो दिमाग और शरीर को शांत करके गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। आइये विस्तार से समझते हैं:

नींद का विज्ञान: क्यों ज़रूरी हैं काजू?
अच्छी नींद के पीछे एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है, जिसमें कई हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होते हैं। काजू में दो प्रमुख तत्व होते हैं जो इस प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं:
मैग्नीशियम: यह एक ऐसा मिनरल है जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को आराम देता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी से अक्सर बेचैनी, मांसपेशियों में ऐंठन और अनिद्रा जैसी समस्याएं होती हैं। काजू में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो इन समस्याओं को कम करके शरीर को सोने के लिए तैयार करता है।
ट्रिप्टोफैन: यह एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाने में मदद करता है। सेरोटोनिन एक "फील-गुड" हार्मोन है जो मूड को बेहतर बनाता है, जबकि मेलाटोनिन को "स्लीप हार्मोन" भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपके सोने-जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। काजू का सेवन शरीर में इन हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ाकर आपको प्राकृतिक रूप से नींद लाने में मदद करता है।

कब और कैसे खाएं काजू?
अच्छी नींद के लिए काजू खाने का सबसे अच्छा तरीका और समय जानना जरूरी है।
सोने से पहले: रात को सोने से लगभग 1 घंटे पहले 4-5 भिगोए हुए काजू खाएं। आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं या दूध के साथ भी ले सकते हैं।
काजू का दूध: कुछ न्यूट्रिशनिस्ट काजू का दूध पीने की सलाह देते हैं। इसके लिए 3-4 काजू को सुबहर दूध में भिगो दें और रात को पीसकर उसी दूध के साथ उबाल लें। इस दूध को सोने से पहले पिएं।

काजू के अन्य फायदे
अच्छी नींद के अलावा, काजू के और भी कई स्वास्थ्य लाभ हैं:
हृदय स्वास्थ्य: इसमें स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को घटाने में मदद करते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट: काजू ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हैं और इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।
हड्डियों को मजबूती: इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।
इसलिए, अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो स्लीपिंग पिल्स के बजाय काजू को अपनी डाइट में शामिल करके देखें। यह न सिर्फ आपकी नींद को बेहतर करेगा, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाएगा।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतेंRojana Kitna Fiber Khana Chahiye: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर एक अहम पोषक तत्व हमारी थाली से गायब रहता है, और वो है फाइबर। आज की फास्ट-फूड और पैकेज्ड खाने की लाइफस्टाइल में लोग पेट भरने तक तो खाते हैं, लेकिन पेट की असली जरूरत, यानी फाइबर पूरी नहीं हो पाती।

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सच

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सचdo hot drinks increase cancer risk: हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एक गरम चाय, कॉफी या सूप से करना पसंद करते हैं। किसी को सुबह की चाय के बिना ताजगी नहीं मिलती, तो किसी को काम के बीच कॉफी का कप चाहिए ही होता है। ?

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेशGanesh chaturthi Massage On Social Media : गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है। यहां कुछ खूबसूरत 'श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अभी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और त्योहार के दिन शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां....

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?heart blockage exercise in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिल की बीमारियां सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं। खासकर हार्ट ब्लॉकेज यानी धमनियों में रुकावट, जो दिल तक खून के प्रवाह को बाधित करती है, एक गंभीर समस्या है।

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति सेGanesh bhog recipe:श्रीगणेश को नारियल के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं और इन्हें गणेश चतुर्थी या किसी भी पूजा-अर्चना में भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। नीचे एक आसान और पारंपरिक विधि दी गई है जिससे आप स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बना सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

डिलीवरी बॉय से बने डिप्टी कलेक्टर, जानिए झारखंड के सूरज की सक्सेस स्टोरी

डिलीवरी बॉय से बने डिप्टी कलेक्टर, जानिए झारखंड के सूरज की सक्सेस स्टोरीDelivery Boy to Deputy Collector Suraj Yadav Success Story: कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंज़िल पाना नामुमकिन नहीं है। झारखंड के एक छोटे से गाँव के रहने वाले सूरज यादव ने इस बात को सच कर दिखाया है। एक समय था जब वे घर-घर जाकर फूड डिलीवरी करते थे और रापिडो बाइक टैक्सी चलाते थे, लेकिन आज उनकी पहचान एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर है। उनकी ये सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और परिस्थितियों को हराने की एक मिसाल है। सूरज ने हाल ही में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की परीक्षा में 110वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि जुनून और लगन के आगे गरीबी और मुश्किलें बौनी हो जाती हैं।

Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपी

Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपीPure vegetarian food: जैन भोजन क्या है? जानें बिना प्याज और लहसुन के स्वादिष्ट जैन व्यंजन बनाने की विधियां। इस लेख में जैन दाल मखनी, जैन पालक पनीर और अन्य कई सात्विक रेसिपीज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जानें जैन फूड बनाने की विधियां...

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेशParyushan Parv Social Media Sandesh : पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, क्षमा और शांति का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये 10 शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां बांटें। ये संदेश आपकी आत्मिक साधना तथा आपको शांति प्रदान करने में मददगार साबित होंगे।

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदे

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदेbalo ke liye sabse jyada jaruri vitamins: आजकल हर कोई घने, लंबे और मजबूत बाल चाहता है। लेकिन प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और जीवनशैली की गड़बड़ी की वजह से बाल झड़ने, टूटने और समय से पहले सफेद होने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में लोग तरह-तरह के शैंपू, ऑयल और ट्रीटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं।

सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया रील्स देखने से हो सकता है आंखों का बुरा हाल, जानिए कैसे बचें?

सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया रील्स देखने से हो सकता है आंखों का बुरा हाल, जानिए कैसे बचें?mobile reels dekhne ke nuksan: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में स्मार्टफोन हमारे हर पल का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना और रात को सोने से पहले आखिरी बार सोशल मीडिया देखना अब आम आदत बन गई है। खासकर Instagram Reels, YouTube Shorts और Facebook Videos जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने लोगों को अपनी ओर तेजी से खींचा है।
