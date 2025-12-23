मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Madan Mohan Malviya Biography and Contributions
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (17:01 IST)

Madan Mohan Malviya Birth Annversary: मदन मोहन मालवीय जयंती, जानें जीवन परिचय, योगदान और रोचक बातें

Madan Mohan Malviya Jayanti
Inspirational Story of Madan Mohan Malviya: मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षा सुधारक, समाजसेवी और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें 'महामना' के नाम से भी जाना जाता है। उनका योगदान भारतीय राजनीति, समाज सुधार और शिक्षा क्षेत्र में अनमोल रहा है। उनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है। यह दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके योगदान को याद करने का अवसर है। उनकी विचारधारा और कार्यों से हम सीख सकते हैं कि शिक्षा, समाज सुधार और देशभक्ति के माध्यम से हम एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बना सकते हैं।
 
मदन मोहन मालवीय का जीवन परिचय :
 
* जन्म : 25 दिसंबर 1861, इलाहाबाद (अब प्रयागराज), उत्तर प्रदेश
* पिता : ब्रजनाथ मालवीय
* माता : मूनादेवी 
* शिक्षा : मदन मोहन मालवीय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही ली और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे बहुत अच्छे छात्र थे और उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी में गहरी रुचि दिखाई।
* वैवाहिक जीवन : उनका विवाह 1882 में विवाह से हुआ था।
 
मदन मोहन मालवीय का योगदान :
 
1. राष्ट्रीय आंदोलन: मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के बाद हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्ष में काम किया। वे भारतीय समाज में सामाजिक सुधार लाने के पक्षधर थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया।
 
2. भारतीय शिक्षा क्षेत्र : मदन मोहन मालवीय का सबसे बड़ा योगदान हिंदू विश्वविद्यालय (अब प्रयागराज विश्वविद्यालय) की स्थापना में था। यह विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया और उन्होंने इसे 'भारत की सांस्कृतिक धरोहर' के रूप में स्थापित किया। इस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और उनका उद्देश्य भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना था, जो भारतीय संस्कृति, संस्कृत, और अन्य पारंपरिक विधाओं में भी माहिर हों। उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कक्षाएं संस्कृत, विज्ञान, साहित्य, कला और राजनीति में दी जाती थीं।
 
3. समाज सुधारक : मदन मोहन मालवीय सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे और उन्होंने सवर्ण-आदिवासी, हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए काम किया। उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता की बात की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के लिए काम किया।
 
4. प्रेस और पत्रकारिता : वे एक प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने 1909 में 'हिंदू' नामक अखबार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज की समस्याओं को उजागर करना था। यह अखबार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था।
 
मदन मोहन मालवीय से जुड़ी रोचक बातें :
 
1. महामना का खिताब : 
* मदन मोहन मालवीय को 'महामना' का खिताब उनके महान कार्यों और राष्ट्र सेवा के कारण मिला। यह उपनाम उनके उच्च आदर्शों, शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और समाज में सुधार करने की उनकी भावना को दर्शाता है।
 
2. स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका :
* उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में भाग लिया, जैसे नमक सत्याग्रह और वर्धा ग्राम सभा ।
* वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 
3. मदन मोहन मालवीय का जीवन दर्शन :
* उनका जीवन दर्शन था कि शिक्षा ही समाज में सुधार लाने का सबसे प्रभावी उपाय है। वे हमेशा कहते थे कि 'शिक्षा से ही सच्चे समाज का निर्माण हो सकता है'।
* उनका मानना था कि देश को स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। 
 
4. नारी शिक्षा में योगदान :
* मदन मोहन मालवीय ने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने हमेशा महिलाओं को समाज के लिए एक सशक्त शक्ति माना और उनके लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉन
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटीSarson Ka Saag Aur Makki Ki Roti: सरसों का साग और मक्के की रोटी न केवल एक लाजवाब व्यंजन बनाता है, बल्कि सर्दी की डाइट के लिए एक संपूर्ण और हेल्दी मील भी बनाता है। क्या आप सरसों का साग बनाने की पारंपरिक रेसिपी जानना चाहेंगे? यदि हां, तो आपकी पारंपरिक पंजाबी रेसिपी और विंटर फूड की तलाश हम खत्म किए देते हैं, यह जानकारी आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगी...

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदेBenefits of Roasted Potatoes: भुने हुए आलू खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जब आलू को भूना जाता है, तो उसमें मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, और इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं:

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?Ek Din Me Kitna Badam Kha Sakte Hai: बादाम की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करती है। क्षमता से अधिक बादाम खाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 साल से कम आयु के लोग एक दिन में अधिकतम 7 से 8 बादाम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्जिस करते हैं या अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक दिन में लगभग 20 बादामों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी निर्भर करता है।

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

और भी वीडियो देखें

Christmas Food 2025: क्रिसमस पर स्वाद का जश्न: इन 7 डिशेज़ से मनाएं पर्व और बढ़ाएं मिठास

Christmas Food 2025: क्रिसमस पर स्वाद का जश्न: इन 7 डिशेज़ से मनाएं पर्व और बढ़ाएं मिठासChristmas 2025: क्रिसमस केक क्रिसमस का सबसे प्रतिष्ठित पकवान है। इसमें सूखे मेवे, किसमिस, खुबानी और बटर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। यह केक विशेष रूप से 'फ्रूट केक' होता है, जिसमें कई दिन पहले से सूखे मेवों को शराब या जूस में भिगोकर पकाया जाता है। साथ ही इसे तैयार करते समय सूखे मेवे जैसे- किशमिश, अखरोट, बादाम, खुबानी और मैदा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी पाउडर,

श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में 150 देशों के 1.2 करोड़ लोगों ने किया विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक ध्यान

श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में 150 देशों के 1.2 करोड़ लोगों ने किया विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक ध्यानवैश्विक कल्याण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण माने जा रहे इस आयोजन में, 150 देशों के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने विश्व के सबसे बड़े सामूहिक ध्यान में भाग लिया। भारत के आध्यात्मिक गुरु, गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर हुआ, जो बढ़ते तनाव

Kala Jeera: कैसे करें शाही जीरा का सेवन, जानें काले जीरे के 6 फायदे और 5 नुकसान

Kala Jeera: कैसे करें शाही जीरा का सेवन, जानें काले जीरे के 6 फायदे और 5 नुकसानKala Jeera Benefits: काला जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लेना बेहतर रहेगा, खासकर यदि आपको कोई पुरानी बीमारी या समस्या हो।

हिन्दी कविता: साक्षी भाव

हिन्दी कविता: साक्षी भावतुम्हारे प्रश्न, प्रश्न नहीं भीतर जलते दीप हैं, जो अंधेरे से नहीं अज्ञान से लड़ रहे हैं, भीड़ में खड़े होकर अकेले सोचना, और अकेले में समूचे जीवन की धड़कन सुनना यह वही करता है, जिसकी यात्रा आरंभ हो चुकी हो, समाज और अध्यात्म दो शत्रु नहीं एक बाहर की धूप है, एक भीतर की लौ। संघर्ष तब है...

हिन्दी कविता: अरावली, तुम हमेशा अनमोल रहोगी

हिन्दी कविता: अरावली, तुम हमेशा अनमोल रहोगीAravali Hills: अरावली की पहाड़ियों पर, एक कहानी बसी है, धरती से लेकर आकाश तक, हवा में गूंजती है। चुपके से लहराती हवाएं, जैसे कोई राज़ कह रही हों, इनकी चुप्प में, बहुत सी दास्तानें छुपी हुई हों। हर पत्थर, हर शिला, एक इतिहास समेटे हुए है, प्राचीन हवाओं में, सैकड़ों खामोश बातें छुपी हुई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com