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Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (13:06 IST)

करवा चौथ से पहले चेहरे पर कैसे लाएं नेचुरल ग्लो? घर पर अपनाएं ये आसान ब्यूटी टिप्स

Karwa Chauth Glow at Home
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (13:08 IST)
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करवा चौथ का पर्व 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं श्रृंगार और मेकअप करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं लेकिन कई बार वहां जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। करवा चौथ पर पार्लर जाने का समय नहीं मिला, तो चिंता की कोई बात नहीं। घर पर मौजूद चीज़ों से ही कुछ आसान स्टेप्स में आपको इंस्टेंट ग्लो मिल सकता है।
 

1. घर पर फेशियल और क्लींजिंग (Instant Cleanup)

बेसन और कच्चे दूध का क्लींजर: 1 चम्मच बेसन में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर मसाज करें। यह त्वचा की सारी गंदगी और टैनिंग तुरंत साफ कर देता है।
स्टीम लें: उबलते पानी की भाप (स्टीम) 2-3 मिनट के लिए लें। इससे चेहरे के पोर्स खुल जाएंगे और ब्लैकहेड्स आसानी से निकल जाएंगे।
 

2. राइस फ्लोर स्क्रब (Exfoliation)

1 चम्मच चावल के आटे में आधा चम्मच शहद और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं।
चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 2 मिनट स्क्रब करें। इससे डेड स्किन हट जाएगी और चेहरा तुरंत चमक उठेगा।
 

3. इंस्टेंट ग्लो फेस पैक (DIY Face Pack)

बेसन, हल्दी और दही का पैक: 2 चम्मच बेसन, चुटकीभर हल्दी, 1 चम्मच दही और आधा चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं।
इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखें और सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। यह पैक त्वचा में तुरंत चांद-सा निखार और रंगत लाता है।
 

4. एलोवेरा जेल और बर्फ का मालिश (Ice Facial)

चेहरा धोने के बाद एक बर्फ का टुकड़ा (सूती कपड़े में लपेटकर) पूरे चेहरे पर 1 मिनट के लिए घुमाएं। इससे ओपन पोर्स बंद होते हैं और चेहरे पर तुरंत तरोताजा ग्लो आता है।
इसके बाद फ्रेश एलोवेरा जेल या अपना पसंदीदा मॉइश्चराइजर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें।
विशेष सुझाव: करवा चौथ की पूर्व संध्या (एक रात पहले) यह घरेलू फेशियल करें, ताकि सुबह तक आपकी त्वचा पूरी तरह से दमकने लगे।
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