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Last Modified: Monday, 26 October 2026 (15:32 IST)

अटला तद्दे पर्व 2026: दक्षिण भारत में करवा चौथ की तरह रखा जाता है यह व्रत, जानें परंपरा और पूजा विधि

karwa chauth atla taddi festival
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (15:39 IST)
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Atla Tadde: अटला तद्दे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक-पर्व है, जो काफी हद तक उत्तर भारत के करवा चौथ जैसा ही है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आने वाला यह व्रत सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए यह उपवास करती हैं। यह पर्व 28 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा।
 
'अटला' का अर्थ आटे की रोटी या पूड़ी है और 'तद्दे' का अर्थ तृतीया तिथि। इस दिन महिलाएं दिनभर निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। यह पर्व न केवल पारिवारिक मंगलकामना और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि चंद्रदेव की सौम्यता और शीतलता से जीवन को समृद्ध बनाने की एक खूबसूरत परंपरा भी है। 

1. पूजा की संक्षिप्त विधि:

प्रातःकाल: स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर निर्जल उपवास का संकल्प लें और दिनभर शिव-पार्वती का ध्यान करें।
संध्याकाल: विशेष रूप से आटे की रोटियां या पूड़ियां (अटला) तैयार करें।
चंद्रोदय: चंद्रमा के निकलते ही उन्हें दीप जलाकर अर्घ्य दें और अटला का भोग लगाएं।
पारण: पति की आरती उतारकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें, फिर वही प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूरा करें।
 

2. झूला झूलने की परंपरा

अटला तद्दे का त्योहार न केवल धार्मिक पूजा-पाठ का दिन है, बल्कि यह महिलाओं के लिए आनंद, उमंग और सांस्कृतिक उत्सव का भी अवसर है। इस दिन व्रत और पूजा के अलावा झूला झूलना और मेहंदी (गोरिंटाकू) लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्राकृतिक और शारीरिक महत्व: पारंपरिक रूप से इस दिन तड़के (सुबह की पूजा के बाद) और शाम को महिलाएं और लड़कियां बरगद, नीम या आम के पेड़ों पर रस्सियों के झूले डालकर झूलती हैं। मान्यता है कि झूला झूलने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और आलस्य दूर होता है।
सांस्कृतिक उल्लास: यह परंपरा पूरे गांव या परिवार की महिलाओं को एक साथ लाती है। झूला झूलते समय महिलाएं पारंपरिक तेलुगु लोकगीत गाती हैं, जिससे त्योहार का माहौल और अधिक खुशनुमा हो जाता है।
सौभाग्य का प्रतीक: लोक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन झूला झूलने से जीवन की परेशानियां और नकारात्मकता दूर होती है तथा जीवन में खुशहाली और संतुलन आता है।
 

3. मेहंदी लगाने की परंपरा (गोरिंटाकू)

अखंड सौभाग्य का प्रतीक: तेलुगु में मेहंदी को 'गोरिंटाकू' (Gorintaku) कहा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए मेहंदी 16 श्रृंगार में से एक है। अटला तद्दे पर हाथों और पैरों में सुंदर मेहंदी लगाना पति के प्रति प्रेम और अखंड सौभाग्य की निशानी माना जाता है।
अविवाहित कन्याओं के लिए महत्व: कुंवारी लड़कियों के बीच यह मान्यता बहुत प्रसिद्ध है कि जिसके हाथों की मेहंदी का रंग जितना गहरा और लाल रचेगा, उसे उतना ही प्यार करने वाला जीवनसाथी और अच्छा ससुराल मिलेगा।
वैज्ञानिक व चिकित्सीय कारण: आश्विन (शरद ऋतु) के समय मौसम में बदलाव आ रहा होता है। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। इसे हाथों-पैरों पर लगाने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है।
यह दोनों ही परंपराएं अटला तद्दे के पर्व को केवल एक कड़े उपवास तक सीमित न रखकर इसे उमंग, सौंदर्य और आपसी जुड़ाव का एक सुंदर लोक-उत्सव बना देती हैं।
 

4. तड़के खाया जाने वाला विशेष भोजन (तलियांपु / थलियांपु)

अटला तद्दे के दिन सुबह तड़के (सूर्योदय से पहले) उठकर भोजन करने की यह परंपरा उत्तर भारत के करवा चौथ की 'सरगी' से काफी मिलती-जुलती है। तेलुगु संस्कृति में इस तड़के के भोजन को 'कुदुमुलु' (Kudumulu) या 'अतुकुल बोन्ता' (Atukula Bonta) के रीति-रिवाज से जोड़ा जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही संपन्न करने का विशेष धार्मिक और चिकित्सीय विधान है।
  1. सूर्योदय से पूर्व (लगभग सुबह 4:00 से 4:30 बजे के बीच) महिलाएं और कन्याएं स्नान करके निम्नलिखित विशेष चीजें ग्रहण करती हैं:
  2. अतुकुल बोन्ता (Atukula Bonta): यह इस दिन का मुख्य पारंपरिक आहार है, जिसे पोहा (चूड़ा), दही, गुड़, और थोड़ा सा घी मिलाकर तैयार किया जाता है।
  3. पेरुगू अन्ना (दही-चावल): ताजे बने गर्म चावल में ठंडा दही, अदरक और करी पत्ता मिलाकर खाया जाता है।
  4. गोंगुरा पच्चड़ी (Gongura Chutney): आंध्र प्रदेश की पारंपरिक अंबाड़ी (Gongura) की चटनी का सेवन भी इस सुबह के भोजन में विशेष रूप से किया जाता है।
  5. कुदुमुलु (सज्जा कुदुमुलु): चावल के आटे या बाजरे के आटे से बने भाप में पके हुए मीठे/नमकीन मोदक जैसे व्यंजन।
 

5. सुबह के भोजन के कड़े नियम

समय सीमा (सूर्योदय से पहले): यह भोजन आकाश में तारे रहते हुए (सूर्योदय से पूर्व) ही समाप्त कर लेना अनिवार्य होता है। सूर्य की पहली किरण निकलते ही खान-पान पूरी तरह बंद कर दिया जाता है।
ताजगी और पवित्रता: भोजन करने से पहले तड़के स्नान करना (सिर धोकर स्नान) और साफ कपड़े पहनना जरूरी होता है।
तांबूलम् (पान का सेवन): सुबह का भोजन खत्म करने के तुरंत बाद महिलाएं मीठा पान (तांबूलम्) चबाती हैं। मान्यता है कि इससे दिनभर प्यास कम लगती है और मुख की शुद्धि होती है।
इसके बाद पूर्ण निर्जल व्रत: सुबह के इस आहार (थलियांपु) के बाद से लेकर रात में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती।
 

6. इसके पीछे का वैज्ञानिक व स्वास्थ्य संबंधी कारण

दिनभर का निर्जल उपवास शरीर के लिए कठिन न हो, इसलिए तड़के का यह भोजन बहुत सोच-समझकर तय किया गया है:
दही और पोहा (अतुकुल): दही पेट को ठंडा रखता है, प्रोबायोटिक्स देता है और दिनभर डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से बचाता है। पोहा पचने में हल्का होता है और धीरे-धीरे ऊर्जा छोड़ता है।
गुड़: यह शरीर में आयरन और ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है, जिससे दिनभर कमजोरी महसूस नहीं होती।
 
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