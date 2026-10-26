करवा चौथ 2026: आपके शहर में कब निकलेगा चांद, जानिए
When is Karwa chauth in 2026: 29 अक्टूबर 2026 गुरुवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संपूर्ण रात में व्याप्त रहेगी इसलिए इसी दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन दिल्ली समय के अनुसार चंद्रमा रात 08 बजकर 17 मिनट पर उदय होगा। इस समय करवा चौथ व्रत का पारण होगा।
करवा चौथ के दिन चन्द्रोदय का समय
- दिल्ली- 20:17
- नोएडा- 20:16
- चंडीगढ़- 20:12
- इंदौर- 20:39
- भोपाल- 20:31
- रीवा- 20:11
- रायपुर- 20:18
- जम्मू- 20:14
- अमृतसर- 20:18
- मुंबई- 21:00
- पणजी- 21:05
- नागपुर- 20:29
- लखनऊ- 20:06
- प्रयागराज- 20:06
- कानपुर- 20:10
- पटना- 19:52
- गया- 19:55
- कोलकाता- 19:47
- हरिद्वार- 20:09
- वडोदरा- 20:51
- अहमदाबाद- 20:52
- राजकोट- 21:01
- चेन्नई- 20:44
- बेंगलुरु- 20:55
- कन्या कुमारी- 21:07