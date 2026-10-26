करवा चौथ 2026: आपके शहर में कब निकलेगा चांद, जानिए

karwa chauth ki katha: एक साहूकार के सात बेटे और उनकी एक लाडली बहन 'करवा' थी। करवा चौथ पर मायके आई बहन भूख-प्यास से व्याकुल थी, जिसे देख सबसे छोटे भाई से रहा न गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर और छलनी की ओट रखकर नकली चांद बना दिया। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्थी तिथि पर महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस दौरान वह करवा चौथ की कथा पढ़ती या सुनती हैं। यहां करवाचौथ की प्रामाणिक कथा हिंदी में वह भी लिखित और इमेज फॉर्मेट में पढ़ें।