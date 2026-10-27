  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. कथा-सागर
  4. Eight Short Stories by Vijay Singh Chauhan
Written By विजय सिंह चौहान विजय सिंह चौहान

विजय सिंह चौहान की आठ लघुकथाएं

Vijay Singh chouhan Laghu Katha
Written By: विजय सिंह चौहान
google-news

परवरिश

“गलत बात है, सुधाकर जी! आपका बेटा नशे की गिरफ्त में है और आप पिता होकर भी कुछ नहीं कहते।”
 
रत्नाकर जी के शब्द सुधाकर के कानों में गरम शीशे-से उतर गए।
 
“मेरा बेटा? न शराब, न सिगरेट। समय का पाबंद, आज्ञाकारी और पढ़ाई में भीअव्वल है।”
 
रत्नाकर जी ने धीमे से कहा, “बुरा मत मानिए... नशे की शक्ल बदल गई है।”
 
“क्या मतलब?”
 
“कभी अपने बेटे के रोजमर्रा के व्यवहार पर नजर डालिए। हर सुविधा हाथ में, हर काम दूसरों के भरोसे, मेहनत से दूरी और आराम की आदत... सोचिए, कल वह कमाएगा क्या और अपना संसार चलाएगा कैसे?”
 
सुधाकर की आँखों के सामने बेटे का ऐशोआराम तैर गया।
 
कुछ क्षणों के सन्नाटे के बाद रत्नाकर जी बोले…
 
“बोतल का नशा छुड़ाना आसान है, सुधाकर जी... आराम का नशा छुड़ाने के लिए पूरी परवरिश बदलनी पड़ती है।”
 

विजय

“पिताजी, एक बात कहनी है।”
शराबी बेटे की बात सुनकर पिता ने झिड़कते हुए कहा, “पेंशन, पैसा, मान-सम्मान। सब शराब में घोलकर पी गया, अब क्या बचा है?”
 
“आपकी और छुटकी की बात दिल पर लग गई?” तो मै क्या करूं.… बाबूजी की चिंता हवा में तैर गई।
 
नज़रें झुकाए पवन बोला, बाबूजी! “श्राद्ध पक्ष और उसके बाद नवरात्र बीत गए, लेकिन मैंने शराब की ओर देखा तक नहीं, आप चाहें तो अपनी बहू से पूछ लीजिए।”
 
पवन ने झुककर पिता के चरण छुए।
 
बाबूजी का चेहरा खिल उठा। “अरे वाह! इससे शुभ क्या होगा! सही मायने में आज है हमारा हैप्पी दशहरा।”
 
पवन के चेहरे पर रौनक लौट आई। उधर, परदे के उस पार शकुंतला गुनगुनाते हुए अपनी माँग भर रही थी।
 

अँगुलियों पर बाजार

बा रोज की तरह आज भी बच्चों का मन टटोल रही थी। गोद में लेटे काकू के बालों में उँगलियाँ फेरते हुए बोली…
 
“पहले हर महीने जरूरत और बजट देखकर सामान की सूची बनाते थे। पंसारी को दे आते और पूरे महीने का राशन घर आ जाता। अब तो बाजार अँगुलियों पर आ गया है।”
 
काकू मोबाइल पर उँगली चलाते हुए मुस्कुराया...
“हाँ बा! घर बैठे जो चाहो, जब चाहो… बस एक क्लिक और सामान हाजिर।”
 
बा कुछ पल चुप रही। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली
 
“सामान तो एक क्लिक पर मिल जाता है… पर क्या जरूरत भी अब एक क्लिक पर पैदा होने लगी है?”
 
काकू की उँगली स्क्रीन पर ठिठक गई।
 
बा मुस्कुराई…
 
“पहले हम जरूरत के हिसाब से बाजार जाते थे… अब बाजार हमारी जरूरतें तय करता है।”
 

स्माइल प्लीज़

“जल्दी आइए, सब लोग! पारिवारिक तस्वीर लेनी है।” फोटोग्राफर की आवाज़ घर के कोने-कोने में गूँज रही थी।
 
बड़े और मँझले बेटे विपरीत दिशाओं से लौटे। गुड़िया दादा-दादी के पास पहले से ही सजी-धजी बैठी थी। देवरानी, जेठानी और ननद के बीच कई दिनों से संवाद के किवाड़ बंद थे।
 
बगीचे में दादा-दादी के लिए कुर्सियाँ लगाई गईं। बाकी सदस्य उनके पीछे कतारबद्ध हो गए। फोटोग्राफर के बार-बार कहने पर कुछ होंठ खिंचे, कुछ चेहरे खिले और देखते ही देखते परिवार मुस्कुरा उठा।
 
“बस, एक मिनट!” दादाजी अचानक बोल पड़े।
 
सबकी निगाहें उनकी ओर उठ गईं।
 
वे परिवारजन के एक-एक चेहरे को देर तक निहारते रहे। फिर धीमे से बोले, “भैया, इस पल को आँखों में बसाना चाहता हूं। तस्वीर तो कागज़ पर रह जाएगी… न जाने, पूरा परिवार मुझे फिर कब एक साथ मुस्कुराता दिखाई दे!”
 

नीली रोशनी

“हर वक्त मोबाइल में धँसे रहते हो! पढ़ाई का बहाना कब तक चलेगा?”
 
माँ की झुंझलाहट पर विवान ने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा…
“माँ, ज़माना बदल गया है। अब किताबें भी मोबाइल में आ गई हैं।”
 
माँ कुछ पल चुप रहीं। खिड़की से भीतर आती धूप को देखती हुई बोलीं…
“हाँ बेटा, ज़माना बदला है। पढ़ने का ढंग बदला है, साधन बदले हैं। नई तकनीक का स्वागत होना ही चाहिए।”
 
उन्होंने विवान के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा… “बस, इतना याद रखना... तकनीक की यह नीली रोशनी पढ़ाई का उजाला बने, कहीं तुम्हारी ज़िंदगी का अँधेरा न बन जाए।” 
 

पंद्रह सौ

“आप समझते ही नहीं! शर्माइन ने अपने बच्चों का स्टेटस डाला है। लकदक करते मॉल में ट्रॉली पर बैठे चुन्नू-छोटू कैसे बत्तीसी दिखा रहे हैं! आप, कभी तो पैसे न होने का रोना बंद करें।”
 
सुमन कड़कती बिजली-सी बरस पड़ी।
 
सुधाकर ने चुपचाप पैसे गिने। पंद्रह सौ पर गिनती रुक गई। सोलहवीं बार नोटों पर हाथ फेरते हुए जैसे उसने खुद को सीमित बजट की कसम दिलाई।
 
ट्रॉली के भीतर बैठा सार्थक मॉल की चमक-दमक निहार रहा था। मेघा पिता की उँगली थामे नन्हे हाथों से बिस्किट, चॉकलेट, गुड्डा, पेंसिल-कॉपी और जाने क्या-क्या ट्रॉली में भरती जा रही थी। दूसरी ओर सुमन स्टेटस के लिए तस्वीरें खींचने में तल्लीन थी।
 
“पापा, ये भी ले लें न... बहुत अच्छा है।”
 
“हाँ बेटा... देखते हैं।”
 
सुधाकर मुस्कुराए।
 
मेघा की नजर हटते ही सुधाकर एक-एक करके सामान ट्रॉली से हटाते रहे ।
 
काउंटर पर बिल पंद्रह सौ के आसपास आकर हांफने लगा।
 
सुमन ने मोबाइल में तस्वीर देखी, ट्रॉली सामान से लबालब थी और दोनों बच्चे खिलखिला रहे थे, बस फिर क्या था, नीली स्क्रीन पर स्टेट्स फैल चुका था।
 
घर लौटकर सार्थक ने फोटो गौर से देखते हुए पूछा
 
“मम्मी, मेघा दीदी ने तो ट्राली में बहुत सारी चीजें रखी थीं... वो घर कब आएँगी?”
 
सुमन की उँगली मोबाइल की स्क्रीन पर ठिठक गई।
 
स्टेट्स वाली फोटो में ट्रॉली भरी थी...
बस, बच्चों के सपने रास्ते में कही उतर गए थे।

यशोदा

“मिसेज धींगरा! आपका बेटा कोको आपको ‘आंटी’ क्यों कहता है?”
 
सत्यवती के सवाल पर किटी पार्टी में ठहाका अचानक थम गया।
 
मिसेज धींगरा मुस्कुराईं।
 
“कोको बरसों से लक्ष्मी के साथ रहा है। बचपन से उसी ने उसकी देखभाल की है… मगर माँ तो मैं ही हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है?”
 
लक्ष्मी ने अनसुना करते हुए सबको कोल्ड ड्रिंक परोसना जारी रखा तभी उसके मोबाइल पर एक संदेश चमका…“माँ, आज दाल मखनी बनाना… और फुल्के गरम-गरम रखना। जल्दी आ रहा हूँ।”
 
लक्ष्मी की पलकें भीग गईं। उसने पल्लू से आँसू पोंछते हुए लिखा…“हाँ बेटा… जल्दी आ जा।”
 
वात्सल्य से भीगी लक्ष्मी को देखकर किटी पार्टी का माहौल अचानक बदल गया।
 
किचन में कुकर की सीटी गूँज रही थी। उधर मिसेज धींगरा के हाथ में थमा कप काँप उठा।
 

सेवानिवृत्ति

“वाह! क्या पार्टी है! स्वादिष्ट भोजन, मनमोहक सजावट… पुरुषोत्तम जी ने तो दिल खोलकर खर्च किया है!”
 
प्रशंसा के बीच विवेक ने गुरमीत के कान में फुसफुसाकर पूछा, “यार, पुरुषोत्तम जी को सेवानिवृत्त हुए तो बरसों बीत गए, फिर आज यह जश्न किस बात का?” तभी पुरुषोत्तम जी ठहाका लगाते हुए बोले, “मित्रों, आपका सवाल सौ टका सही है! नौकरी से तो बरसों पहले विदा हो गया था, मगर घर की जिम्मेदारियों ने कहाँ छुट्टी दी?”
 
“अब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। उन्होंने अपने दायित्व सँभाल लिए हैं। आर्थिक चिंता और भविष्य की फिक्र से भी अब मुक्ति मिल गई है। आज जाकर लगा है कि मैं सचमुच सेवानिवृत्त हुआ हूँ।”
 
गुरमीत ने विवेक की ओर देखा और मुस्कराकर बोला, “सही कहा भाई! नौकरी की सेवानिवृत्ति की तारीख तय होती है, पिता की सेवानिवृत्ति का दिन बच्चे तय करते हैं।”
-विजय सिंह चौहान
लेखक के बारे में
विजय सिंह चौहान
पेशे से अधिवक्ता विजय सिंह चौहान विधि एवं साहित्य जगत से संबद्ध संवेदनशील रचनाकार हैं। एमकॉम, एलएलबी एवं बीजे कॉम (पत्रकारिता) की शैक्षणिक योग्यता से समृद्ध चौहान विधि के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदनाओं, जीवन के अनुभवों और सामाजिक सरोकारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कब है सरदार पटेल जयंती? क्यों कहा जाता है उन्‍हें लौह पुरुष? जानें उनसे जुड़ी अनसुनी बातें

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचार

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचारWhy Mosquito Bites Itch: मच्छर के काटने से होने वाली खुजली का कारण स्वयं काटना नहीं, बल्कि मच्छर की लार के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। हिस्टामिन के निकलने से त्वचा पर लालिमा, सूजन और खुजली होती है। यहां जानिए मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, हिस्टामिन की क्या भूमिका होती है और खुजली से राहत पाने के प्रभावी घरेलू व चिकित्सीय उपाय।

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातें

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातेंLow Blood Sugar Symptoms: शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर है। जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) कहा जाता है। ब्लड शुगर कम होने पर शरीर तुरंत संकेत देना शुरू कर देता है।

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाज

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाजLiver Disease Symptoms: क्या आपने कभी अपनी हथेलियों के रंग या अपनी आंखों के सफेद हिस्से (स्केलेरा) पर बारीकी से गौर किया है? अक्सर हम हलकी लालिमा या आंखों के पीलेपन को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन शरीर के ये छोटे-छोटे बदलाव असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकते हैं।

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफ

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफTea Time Snacks: मानसून के मौसम में ऐसे स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम और स्वाद में लाजवाब हों। यहां आपके लिये प्रस्तुत हैं पकौड़ों से लेकर कॉर्न फ्रिटर्स तक के कई मसालेदार स्नैक्स की ऐसी रेसिपीज, जिन्हें आप घर पर कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं।

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव4th Bronchopulmonary World Congress 2026: ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार से चौथी ब्रोंकोपल्मोनरी वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की मुख्य कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से आए पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, थोरासिक सर्जन, मेडिकल रिसर्चर और युवा चिकित्सक शामिल हुए। पहले दिन विशेषज्ञों ने फेफड़ों की बीमारियों के आधुनिक उपचार, नई रिसर्च और उन्नत तकनीकों पर अपने अनुभव साझा किए। इस कॉन्फ्रेंस में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराया है।

बौखलाए नेताओं की बेरहमी का ये सबसे निर्दयी उदाहरण है, 200 पेड़ों से हजारों परिंदों के आशियाने उजाड़कर मेट्रो चलाएंगे

बौखलाए नेताओं की बेरहमी का ये सबसे निर्दयी उदाहरण है, 200 पेड़ों से हजारों परिंदों के आशियाने उजाड़कर मेट्रो चलाएंगेइंदौर के रानी सराय इलाके में आशियाना बनाकर कई दशकों से रहने वाले कबूतर, तोते और चिड़ियाओं ने जब सुबह दाना पानी के लिए उड़ान भरी तो उन्‍हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जब शाम को वे अपने पेड़ों की शाखाओं पर लौटेंगे तो उन्‍हें अपने आशियाने उजड़े हुए मिलेंगे और घोंसलों में उनके बच्‍चों के अंडे आरियों से कटे हुए मिलेंगे। उन्‍हें क्‍या पता था उनके बच्‍चे खून से लथपथ जमीन पर तड़पते मिलेंगे, उन्‍हें क्‍या पता था जिन इंसानों पर भरोसा कर के वे यहां रह रहे थे, वे उन्‍हें सहेजना,दाना-पानी देना तो दूर उनके घोंसले ही तबाह कर डालेंगे।

करवा चौथ से पहले चेहरे पर कैसे लाएं नेचुरल ग्लो? घर पर अपनाएं ये आसान ब्यूटी टिप्स

करवा चौथ से पहले चेहरे पर कैसे लाएं नेचुरल ग्लो? घर पर अपनाएं ये आसान ब्यूटी टिप्सकरवा चौथ का पर्व 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं श्रृंगार और मेकअप करने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं लेकिन कई बार वहां जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। करवा चौथ पर पार्लर जाने का समय नहीं मिला, तो चिंता की कोई बात नहीं। घर पर मौजूद चीज़ों से ही कुछ आसान स्टेप्स में आपको इंस्टेंट ग्लो मिल सकता है।

विजय सिंह चौहान की आठ लघुकथाएं

विजय सिंह चौहान की आठ लघुकथाएं“गलत बात है, सुधाकर जी! आपका बेटा नशे की गिरफ्त में है और आप पिता होकर भी कुछ नहीं कहते।” रत्नाकर जी के शब्द सुधाकर के कानों में गरम शीशे-से उतर गए। “मेरा बेटा? न शराब, न सिगरेट। समय का पाबंद, आज्ञाकारी और पढ़ाई में भीअव्वल है।

कब है सरदार पटेल जयंती? क्यों कहा जाता है उन्‍हें लौह पुरुष? जानें उनसे जुड़ी अनसुनी बातें

कब है सरदार पटेल जयंती? क्यों कहा जाता है उन्‍हें लौह पुरुष? जानें उनसे जुड़ी अनसुनी बातेंSardar Vallabhbhai Patel Jayanti 2026: भारत के इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम देश की एकता, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र निर्माण के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। आजादी के बाद जब भारत के सामने सैकड़ों रियासतों को एकजुट करने की चुनौती थी, तब सरदार पटेल ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी योगदान के कारण उन्हें 'भारत का लौह पुरुष' कहा जाता है। उनकी जयंती पर देशभर में राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाता है और उनके जीवन, संघर्ष तथा विचारों को याद किया जाता है। 31 अक्टूबर, शनिवार 2026 को देशभर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती मनाई जाएगी। आइए जानते हैं सरदार वल्लभभाई पटेल से जुड़ी अनसुनी बातें...

मीराबाई जयंती 2026: क्या कृष्ण भक्ति में लीन मीरा सचमुच मूर्ति में समा गई थीं? जानिए उनकी जिंदगी के 5 अनोखे रहस्य!

मीराबाई जयंती 2026: क्या कृष्ण भक्ति में लीन मीरा सचमुच मूर्ति में समा गई थीं? जानिए उनकी जिंदगी के 5 अनोखे रहस्य!Mirabai Jayanti 2026: मीराबाई का नाम भारतीय संत परंपरा में श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त और प्रेममयी कवयित्री के रूप में लिया जाता है। उनके जीवन की सबसे चर्चित कथाओं में एक यह है कि वे द्वारका में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति में समा गई थीं। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था या यह उनकी अटूट भक्ति को व्यक्त करने वाली लोक मान्यता है? मीराबाई जयंती 26 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी। यह तिथि शरद पूर्णिमा के अवसर से जुड़ी है। हालांकि मीराबाई की वास्तविक जन्मतिथि का कोई सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शरद पूर्णिमा को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े 5 अनोखे रहस्य...