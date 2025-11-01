शनिवार, 1 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 1 नवंबर 2025 (15:55 IST)

Almonds quantities: एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?

ek din me kitna badam khana chahiye
Ek Din Me Kitna Badam Kha Sakte Hai: बादाम की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करती है। क्षमता से अधिक बादाम खाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 साल से कम आयु के लोग एक दिन में अधिकतम 7 से 8 बादाम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्जिस करते हैं या अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक दिन में लगभग 20 बादामों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी निर्भर करता है।
 
सामान्य वयस्क के लिए:-
1. अधिकतर स्वास्थ्य विशेषज्ञ रोजाना 20 से 23 बादाम (लगभग 24 से 28 ग्राम) खाने की सलाह देते हैं। यह मात्रा पोषण तत्वों का लाभ देती है बिना अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाए।
2. हालांकि भिगोए हुए बादाम के लिए, 6 से 8 बादाम भी पर्याप्त माने जाते हैं क्योंकि वे आसानी से पचते हैं।
3. अधिक सक्रिय लोग (एथलीट या भारी शारीरिक श्रम) 10 से 15 बादाम खा सकते हैं क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
4. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप 20 से 23 बदाम तक खास सकते हैं।
 
बच्चों के लिए:-
1. छोटे बच्चों को शुरुआत में 2 से 4 बादाम (भिगोए हुए और छिले हुए) देने चाहिए।
2. 5 से 11 साल के बच्चे प्रतिदिन 2-4 बादाम खास सकते हैं।
3. 12-17 साल की उम्र तक के लोग एक दिन में 5-9 बादाम खास सकते हैं।
4. 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग एक दिन में 7-8 बादाम खास सकते हैं।
 
महत्वपूर्ण सुझाव:-
1. भिगोकर खाएं: बादाम को रात भर भिगोकर, सुबह छिलका उतारकर खाना पाचन के लिए बेहतर माना जाता है।
2. धीरे-धीरे शुरू करें: यदि आप पहली बार खा रहे हैं, तो कम मात्रा (जैसे 3-4 बादाम) से शुरुआत करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं ताकि आपका पाचन तंत्र अभ्यस्त हो जाए।
3. पानी: बादाम के साथ पर्याप्त पानी पीना भी ज़रूरी है ताकि फाइबर ठीक से पच सके।
 
चेतावनी: यदि आपको कोई विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।
 
क्यों हैं भीगे हुए बादाम ज्यादा फायदेमंद?
पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण: जब हम बादाम को भिगोते हैं तो उसमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है। फाइटिक एसिड एक एंटी-न्यूट्रिएंट है जो शरीर में अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है। भीगे हुए बादाम में फाइटिक एसिड कम होने के कारण, शरीर पोषक तत्वों को अधिक आसानी से अवशोषित कर पाता है।
 
पाचन में आसानी: भीगे हुए बादाम को पचाना आसान होता है क्योंकि भिगोने से बादाम नरम हो जाते हैं और उनका छिलका आसानी से निकल जाता है। इससे पाचन तंत्र पर कम बोझ पड़ता है।
 
एंजाइम सक्रियता: भिगोने से बादाम में मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाता है।
 
विषाक्त पदार्थों का निष्कासन: भिगोने से बादाम में मौजूद कुछ हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे वे सेहत के लिए और अधिक सुरक्षित हो जाते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मत

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मतWhat to keep in north direction of house : भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, जो घर की ऊर्जा और दिशाओं के सही उपयोग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का केंद्र माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि धनवान लोग अपने घरों में इस दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं, जिन्हें इस दिशा में रखने से धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और घर में कभी कंगाली नहीं आती। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में:

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटी

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटीVastu Tips for Kitchen: घर की रसोई को सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी समझा जाता है। भारतीय परंपरा में किचन को घर का “हृदय” कहा गया है क्योंकि यहां से परिवार की सेहत, सुख-शांति और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ा होता है।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय

मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदयमध्यप्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक नवंबर 1956 को अस्तित्व में आये मध्यप्रदेश में विकास की नई यात्रा विगत दो दशकों से आरंभ हुई, जो प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने की संभावनाओं तक पहुंच गई है। यह सुखद संयोग है कि आज देवउठनी ग्यारस के पावन अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तीज, त्यौहार और परंपराएं हमारी संस्कृति का आधार हैं। उत्सव के आनंद से ही भविष्य निर्माण के भाव निर्मित होते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सभी त्यौहारों को व्यापक स्वरूप में मनाया जा रहा है। अपने त्यौहारों का सांस्कृतिक संदर्भ ही हमें पुरातन से नूतन की प्रेरणा देता है।

Dev Uthani Ekadashi Bhog: देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर चढ़ाएं ये खास भोग, मिलेगा भगवान शालीग्राम का आशीर्वाद

Dev Uthani Ekadashi Bhog: देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर चढ़ाएं ये खास भोग, मिलेगा भगवान शालीग्राम का आशीर्वादDev Uthani Ekadashi Bhog: देव उठनी एकादशी के इस दिन श्रद्धा और प्रेम से लगाए गए सात्विक भोग से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि तथा वैवाहिक सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी इस दिन भगवान शालीग्राम का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको तुलसी विवाह के अवसर पर कुछ खास भोग अर्पित करने चाहिए।

1st november special day: 01 नवंबर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, जानें 10 रोचक बातें

1st november special day: 01 नवंबर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, जानें 10 रोचक बातेंMadhya Pradesh and Chhattisgarh History: 01 नवंबर को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन इन दोनों राज्यों के इतिहास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश, जिसे 'भारत का दिल' भी कहा जाता है, और छत्तीसगढ़, जिसे 'धान का कटोरा' कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।

Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदे

Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदेAmla benefits: आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और फाइबर युक्त गुण पाचन को सुधारने, लीवर को डिटॉक्स करने, बालों और त्वचा को निखारने, और यहां तक कि हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य आहार माना जाता हैं। यहां जानें आंवला खाने के सेहत फायदे...

National Unity Day: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की खास बातें, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है?

National Unity Day: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की खास बातें, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है?Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti: राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने इस दिन को 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने आज़ादी के बाद 565 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय सुनिश्चित कर आधुनिक भारत की नींव रखी।
