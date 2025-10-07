मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
स्प्राउट्स खाने के बाद नहीं लगेगा भारीपन, जानिए अंकुरित अनाज खाने का सही तरीका

Right Way to Eat sprouts: अंकुरित अनाज को अक्सर 'प्रकृति का वरदान' और 'पोषक तत्वों का पावरहाउस' कहा जाता है। मूंग, चना, या किसी भी बीज को अंकुरित करने की प्रक्रिया एक जादुई परिवर्तन है जो उनके पोषक तत्वों को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप इन सुपरफूड्स का सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो लाभ की जगह पेट में गैस, भारीपन या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। तो, स्प्राउट्स का पूरा लाभ कैसे उठाएं? आइए जानते हैं अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में शामिल करने का सही, वैज्ञानिक तरीका।

क्यों हैं स्प्राउट्स सुपरफूड?
पोषण संबंधी तथ्य: अंकुरण वह प्रक्रिया है जो फलियां, बीज और अनाजों में सुप्त पड़े न्यूट्रिएंट्स को सक्रिय कर देती है। इसलिए, अंकुरित होने के बाद इन खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करना और पचाना आसान हो जाता है।

खनिज का भंडार: स्प्राउट्स शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स प्रदान करते हैं, जो हड्डियों को बेहतर बनाने और मजबूत बनाने में सहायक होते हैं।

प्रोटीन और विटामिन: इनमें प्रति 100 ग्राम में लगभग 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही, ये विटामिन सी, फोलेट, एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता  और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं।

पाचन में सहायक: इनमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को साफ रखने में मदद करता है।

कच्चा स्प्राउट्स खाने से पेट क्यों फूलता है?
इतने सारे लाभों के बावजूद, स्प्राउट्स को कच्चा खाने से पेट फूलना, गैस और यहां तक की कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण कच्चे स्प्राउट्स में पाए जाने वाले सख्त रेशे और कुछ प्राकृतिक एंटी-न्यूट्रिएंट्स हैं। इन सख्त रेशों को हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से तोड़ नहीं पाता, जिससे अपच और गैस बनने लगती है। ऐसे में आइए जानते हैं स्प्राउट्स खाने का सही तरीका क्या है, जिससे केवल लाभ मिले।

अंकुरित अनाज खाने का सही और वैज्ञानिक तरीका
स्प्राउट्स को 'पाचन-अनुकूल' बनाने के लिए दो मुख्य तरीके अपनाए जाने चाहिए:

1. हल्का सा भून कर या भाप में पका कर खाएं : स्प्राउट्स को 3 से 5 मिनट के लिए भाप में पका लें या हल्का सा भून लें। उन्हें पूरी तरह से पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का गर्म करना ही काफी है। गर्मी के संपर्क में आने से स्प्राउट्स के सख्त रेशे टूट जाते हैं और नरम हो जाते हैं। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट पर दबाव नहीं पड़ता। साथ ही, यह हल्का पकाना हानिकारक बैक्टीरिया (यदि कोई हो) को भी खत्म कर देता है।

2. पाचन सहायक मसाले डालें: अपने स्प्राउट्स चाट या सलाद में हमेशा कुछ ऐसे मसाले शामिल करें जो गट हेल्थ को बेहतर बनाने और भोजन को सही से पचाने में मदद करते हैं। बारीक कटा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक या काला नमक ज़रूर मिलाएं। आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों मानते हैं कि ये मसाले पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं और गैस बनने वाले तत्वों को बेअसर करते हैं। अदरक और जीरा विशेष रूप से पाचन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं।
