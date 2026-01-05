सोमवार, 5 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (12:50 IST)

Cold weather Tips: ठंड में रखें सेहत का ध्यान, आजमाएं ये 5 नुस्‍खे

ठंड से बचाव के उपाय
Try these 5 health tips this winter: ठंड का मौसम अब असर दिखाने लगा है। सर्दी के मौसम में कई लोगों को सामान्य सर्दी-जुकाम और फ्लू, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, साइनसाइटिस, सूखी त्वचा, गठिया, चिलब्लेन्स, हाइपोथर्मिया, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए आजमाएं 5 घरेलू नुस्खे। 
 
बचाव के कुछ सरल उपाय:
1. गरम कपड़े और रजाई: शरीर को 2 या 3 परतों में ढककर रखें। गर्म कपड़े पहनें जो अच्छे से शरीर को गरम रख सके। अंदर इनर जरूर पहनें। सोते समय भी रुई वाली रजाई और ऊनी कंबल का उपयोग करें। कान को मफलर या टोपे से ढककर रखें।
 
2. शुद्ध और गुनगुना पानी पिएं: शरीर को हाइड्रेटेड और गर्म रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए गुनगुना पानी पीते रहें। यह पानी आपके शरीर का तापमान भी सामान्य बनाए रखेगा। पानी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।
 
3. धूप लें: विटामिन D के लिए और शरीर को प्राकृतिक गर्मी देने के लिए सुबह 12 बजे से पहले तक की धूप जरूर लें। यह धूप आपके शरीर से ठंड के असर को कम करके आपको सर्दी जुकाम से भी दूर रखेगी।
 
4. पौष्टिक आहार: अदरक, लहसुन, आंवला, तुलसी, हल्दी और च्यवनप्राश जैसी चीजों का सेवन करें। सब्जियों में पालक, मेथी, गाजर, मूली, बथुआ, शकरकंद, फूलगोभी, ब्रोकली, गराडू आदि पौष्टिक आहार का सेवन करें। फलों में संतरा, सेब, अमरूद, कीवी, पपीता और नाशपाती का उपयोग करें। आलू और चावल जैसी चीजों से बचकर रहें।
 
5. कसरत: नियमित रूप से कसरत या योगासन करते रहें। यह आपके शरीर में गर्माहट बनाए रखेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
