what happens if you eat too many pumpkin seeds: कद्दू के बीज, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, पोषक तत्वों का एक पावरहाउस हैं। प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर ये छोटे बीज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि किसी भी अच्छी चीज़ की अति नुकसानदायक हो सकती है? कद्दू के बीज ज्यादा खाने से शरीर में क्या होता है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। आइए, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं और यह भी जानते हैं कि इसे कितनी मात्रा में खाना सही है।