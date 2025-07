बारिश के मौसम में बैंगन खाने से क्या होता है?

sawan 2025 what happens if you don't eat non veg in sawan month: सावन का महीना, जो भगवान शिव की भक्ति और प्रकृति के पुनर्जीवन का प्रतीक है, भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। इस दौरान कई लोग मांसाहार का त्याग कर सात्विक भोजन अपनाते हैं। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े गहरे कारण भी हैं। यदि आप सावन के महीने में नॉनवेज छोड़ देते हैं, तो आपके शरीर और मन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जो आपको हैरान कर देंगे। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में।