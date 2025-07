सुबह उठते ही सीने में महसूस होता है भारीपन? जानिए कहीं हार्ट तो नहीं कर रहा सावधान

Food which Can Cause Depression: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई किसी न किसी तरह के तनाव (Stress) से जूझ रहा है। चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझन, या आर्थिक तनाव, मानसिक शांति का बैलेंस अक्सर डगमगाने लगता है।