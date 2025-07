ये 10 फूड्स खाकर बढ़ जाता है आपका स्ट्रेस, भूलकर भी ना करें इन्हें खाने की गलती

ये 10 फूड्स खाकर बढ़ जाता है आपका स्ट्रेस, भूलकर भी ना करें इन्हें खाने की गलती

Food which Can Cause Depression: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई किसी न किसी तरह के तनाव (Stress) से जूझ रहा है। चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझन, या आर्थिक तनाव, मानसिक शांति का बैलेंस अक्सर डगमगाने लगता है। इस दौड़-भाग भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी डाइट पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं? जी हां, हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग और मूड पर पड़ता है।

अगर आप लगातार थकान, चिड़चिड़ापन, या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह आपकी थाली में रखा हुआ खाना हो। आइए जानते हैं ऐसे 10 फूड्स के बारे में जो दिखने में तो स्वादिष्ट हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए छुपे हुए दुश्मन साबित हो सकते हैं।

1. कैफीन युक्त ड्रिंक्स (Coffee, Energy Drinks)

कैफीन का सेवन आपकी नींद को बिगाड़ता है और बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन 'कॉर्टिसोल' का स्तर बढ़ा देता है। इससे न सिर्फ नींद खराब होती है बल्कि दिनभर बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। खासकर अगर आप एक दिन में 2-3 कप से ज्यादा कॉफी पीते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है।

2. चीनी से भरपूर खाना (Cakes, Pastries, Cold Drinks)

बाजार में मिलने वाली मिठाइयों और शुगरी ड्रिंक्स में मौजूद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या रिफाइंड शुगर शरीर में डोपामिन की अस्थायी मात्रा बढ़ा देते हैं। इससे कुछ देर के लिए अच्छा तो लगता है, लेकिन बाद में मूड क्रैश होता है, जिससे तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है।

3. फास्ट फूड (बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज)

फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाला ट्रांस फैट और अधिक नमक आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे शरीर में सूजन और मानसिक तनाव महसूस होता है। लगातार फास्ट फूड खाने वालों में स्ट्रेस और डिप्रेशन का खतरा ज्यादा पाया गया है।

4. रेड मीट (ज्यादा मात्रा में)

रेड मीट में मौजूद सैचुरेटेड फैट और हाई प्रोटीन आपकी बॉडी को प्रोसेस करने में मुश्किल होती है, जिससे डाइजेशन पर असर पड़ता है और मूड बिगड़ने लगता है। जरूरत से ज्यादा रेड मीट तनाव को बढ़ाने का काम करता है।

5. नमक वाला खाना (चिप्स, नमकीन स्नैक्स)

नमक हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हॉर्मोनल असंतुलन हो सकता है। यह असंतुलन मानसिक तनाव और नींद की कमी की वजह बन सकता है।

6. अल्कोहल (Alcohol)

बहुत से लोग तनाव दूर करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता है। अल्कोहल आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को बिगाड़ता है और स्ट्रेस को घटाने की बजाय बढ़ाता है। इसके साथ ही यह नींद को बाधित करता है और अगली सुबह मानसिक थकावट बढ़ा देता है।

7. प्रोसेस्ड मीट (Sausages, Bacon)

प्रोसेस्ड मीट में सोडियम नाइट्रेट और प्रिजरवेटिव्स का उपयोग होता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। यह डिप्रेशन और एंग्जायटी को ट्रिगर करने के लिए जाने जाते हैं।

8. व्हाइट ब्रेड और मैदा से बनी चीजें

सफेद ब्रेड, कुकीज, और मैदे से बनी चीजें ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती और गिराती हैं। इससे मूड स्विंग्स और थकान महसूस होती है, जो तनाव को बढ़ाने का मुख्य कारण बन सकती है।

9. डेयरी प्रोडक्ट्स (Paneer, Cheese in excess)

डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिन्हें पचाने में शरीर को ज्यादा एनर्जी लगती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम पर दबाव डालते हैं और मानसिक बेचैनी और भारीपन बढ़ा सकते हैं।

10. आर्टिफिशियल स्वीटनर और डाइट फूड्स

डायट कोक, शुगर-फ्री मिठाइयाँ और आर्टिफिशियल स्वीटनर लंबे समय तक सेवन करने पर मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इनसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है और सिरदर्द या मूड डिसऑर्डर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।