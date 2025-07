दही खाते समय लोग करते हैं ये 8 बड़ी गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

States where hindus are in minority: भारत को अक्सर एक हिंदू-बहुल राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, जहाँ हिंदू समुदाय सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। हालाँकि, यह एक विशाल और विविध देश है, जहाँ धार्मिक और भाषाई विविधता इसकी पहचान का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद, भारत के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है। यह तथ्य भारत की अनूठी जनसांख्यिकीय संरचना को दर्शाता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।