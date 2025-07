क्या हमेशा मल्टी ग्रेन आटे की रोटी खाना है सेहतमंद, जान लें ये जरूरी बात

what happens when you skip meals: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय की कमी, वेट लॉस का प्रेशर या कभी-कभी बस काम के चक्कर में लोग दिन का कोई एक या दो वक्त का खाना स्किप कर देते हैं। कुछ लोग इसे हेल्दी मानते हैं, तो कुछ आदत में ऐसा करने लगते हैं।