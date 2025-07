सावन में क्यों नहीं करना चाहिए मांस-मदिरा का सेवन? जानिए 5 वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण

Why Non Veg and Alcohol should avoid in Sawan: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, और इस दौरान कई लोग भक्ति भाव से व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धार्मिक मान्यताओं के अलावा, सावन में मांस और मदिरा का सेवन न करने के कुछ ठोस वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही 5 प्रमुख कारण जो बताते हैं कि क्यों सावन में इन चीज़ों से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।





1. मछलियों की ब्रीडिंग का महीना और उल्टी-दस्त का खतरा

मानसून का महीना, खासकर सावन, जलीय जीवों के प्रजनन का समय होता है। इस दौरान मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव अंडे देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रजनन काल में मछलियों का सेवन करने से उनमें मौजूद संभावित संक्रमण या विषाक्त पदार्थ मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, बारिश के मौसम में पानी दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे मछली या समुद्री भोजन के सेवन से उल्टी-दस्त, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएँ होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। स्वच्छता की कमी और नमी वाले वातावरण में बैक्टीरिया और परजीवी तेज़ी से पनपते हैं, जो नॉन-वेज फूड को जल्दी खराब कर सकते हैं।





2. कमजोर इम्युनिटी बढ़ाती है संक्रमण का खतरा

मानसून के दौरान वातावरण में नमी और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के कारण कई तरह के संक्रमण (जैसे वायरल बुखार, फ्लू, टाइफाइड आदि) फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस समय हमारी इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) थोड़ी कमजोर हो सकती है क्योंकि शरीर मौसम में हो रहे बदलावों के प्रति सामंजस्य बिठा रहा होता है। ऐसे में भारी और गरिष्ठ भोजन, विशेषकर मांसाहारी भोजन, पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार डालता है। जब पाचन तंत्र व्यस्त होता है, तो शरीर की ऊर्जा बीमारियों से लड़ने के बजाय भोजन पचाने में लग जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है।





3. नॉन-वेज से होती है पाचन में परेशानी

मांस, चिकन या मछली जैसे नॉन-वेज खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा से भरपूर होते हैं, जिन्हें पचाने में शरीर को अधिक समय और ऊर्जा लगती है। सावन के दौरान, उमस और आर्द्रता के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म (चयापचय) धीमा हो सकता है। ऐसे में भारी नॉन-वेज भोजन का सेवन पेट फूलना, गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। हल्का और सुपाच्य भोजन, जैसे दालें, सब्जियाँ और फल, इस मौसम में पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।





4. उमस के मौसम में शरीर से पानी निचोड़ती है शराब

शराब का सेवन किसी भी मौसम में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन मानसून में इसके नुकसान बढ़ जाते हैं। उमस भरे मौसम में शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जिससे निर्जलीकरण (Dehydration) का खतरा बना रहता है। शराब एक मूत्रवर्धक (Diuretic) है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर से पानी और आवश्यक खनिज पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। ऐसे में शराब पीने से निर्जलीकरण की स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिससे थकान, सिरदर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।





5. मानसून में शराब पीने से बढ़ जाता है दुर्घटनाओं का खतरा

बारिश के मौसम में सड़कें अक्सर गीली और फिसलन भरी होती हैं। दृश्यता भी कम हो जाती है। शराब पीने से व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता, प्रतिक्रिया समय और समन्वय (Coordination) प्रभावित होता है। ऐसे में शराब पीकर गाड़ी चलाना या पैदल चलना भी दुर्घटनाओं के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सावन में (और हमेशा) शराब पीकर वाहन चलाने से बचना चाहिए।