22 अगस्त 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. गणेशोत्सव
  4. Social Media Msg on Ganesh chaturthi
Written By WD Feature Desk
21 अगस्त 2025 (13:58 IST)

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

WhatsApp Msg on Ganesh chaturthi
Ganesh chaturthi Msg 2025 : श्रीगणेश चतुर्थी एक शुभ और पावन पर्व है, और इस अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना एक सुंदर परंपरा है। यह समय है बप्पा के आगमन का, खुशियों और सुख-समृद्धि का। इन खूबसूरत संदेशों को अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें और गणपति बप्पा के आगमन पर अपने प्रियजनों को भेजकर पर्व की खुशियां बढ़ाएं। आइए जानते हैं यहां....ALSO READ: कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश
 
श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश
 
1.
* 'विघ्नहर्ता श्रीगणेश आए आपके द्वार,
भर दें जीवन में खुशियों की बहार।
श्रीगणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!'*
 
2.
* 'गणपति बप्पा मोरया!
सुख, शांति, समृद्धि और सफलता
आपके जीवन में सदैव बनी रहे।
हैप्पी गणेश चतुर्थी!'*
 
3.
* 'हर गली, हर मोड़ पे बप्पा का वास हो,
हर दिल में खुशी और विश्वास हो।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई!'*
 
4.
* 'जो भी दिल से गणेश जी को पुकारता है,
बप्पा उसका जीवन संवारता है।
आपके जीवन में भी आए सुख-समृद्धि,
शुभ हो गणेश चतुर्थी!'*
 
5.
* 'सिद्दी विनायक की कृपा बनी रहे,
हर काम बिना रुकावट पूरे हों।
गणेश चतुर्थी पर दिल से शुभकामनाएं!'*
 
6. गणपति बप्पा मोरया! 
अगले बरस तू जल्दी आ!
 
7. मोदक प्रिय, मूषक वाहन, 
सब विघ्न के तुम हो हर्ता। जय हो गणेश!
 
8. गणपति आए रिद्धि-सिद्धि लाए। 
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!
 
9. घर-घर पधारे गणपति बप्पा! 
शुभ गणेश चतुर्थी!
 
10. आपके जीवन का हर क्षण 
गणेश जी की कृपा से रोशन हो। 
हैप्पी गणेश चतुर्थी!
 
ALSO READ: घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये 8 गलतियां

