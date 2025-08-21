गुरुवार, 21 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. करियर
  3. गुरु-मंत्र
  4. Morning School Assembly Anchoring Script in Hindi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (15:22 IST)

मॉर्निंग स्कूल असेंबली एंकरिंग स्क्रिप्ट | Morning School Assembly Anchoring Script in Hindi

Morning School Assembly Anchoring Script in Hindi
Hindi Script For School assembly: हर स्कूल की सुबह असेंबली का समय छात्रों के लिए दिन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। यह केवल प्रार्थना और गतिविधियों का क्रम नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और अनुशासन को मजबूत करने का जरिया भी है। सुबह की असेंबली से पूरा स्कूल एकजुट होकर दिन की शुरुआत करता है और वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे में अगर एंकरिंग स्क्रिप्ट सुव्यवस्थित और आकर्षक तरीके से तैयार हो तो पूरी असेंबली प्रभावशाली बन जाती है।
 
एंकरिंग की शुरुआत: हर असेंबली की शुरुआत नम्र और शिष्टाचार से करनी चाहिए। एंकर को सबसे पहले सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों का अभिनंदन करना होता है।
 
“सुप्रभात! आदरणीय प्राचार्य जी, सभी माननीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज की इस मधुर सुबह में आप सभी का हमारी विद्यालय प्रार्थना सभा में स्वागत है। आइए हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।”
 
प्रार्थना का क्रम: स्क्रिप्ट में सबसे पहले प्रार्थना गीत या मंत्र शामिल किया जाता है ताकि वातावरण में आध्यात्मिकता और शांति का संचार हो।
“जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर अच्छी शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होती है। तो आइए, हम सब खड़े होकर प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें और मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए सभी हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, प्रार्थना आरंभ करें।"
 
ध्यान / मेडिटेशन: आजकल कई स्कूल प्रार्थना के बाद कुछ मिनटों का ध्यान भी शामिल करते हैं। इससे बच्चों का मन एकाग्र और शांत होता है।
“अब हम सब दो मिनट के ध्यान में बैठेंगे और अपने विचारों को शांत करेंगे। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण शुरू करें।" इसे तीन बार दोहरा सकते हैं। 
 
विचार / थॉट ऑफ द डे: असेंबली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ‘विचार’। यह छोटा वाक्य बच्चों को सकारात्मकता और प्रेरणा देता है।
“अब आज का सुविचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता/करती हूँ कक्षा … के छात्र/छात्रा … को। 
 
(विचार प्रस्तुत होने के बाद एंकर उसका संक्षिप्त अर्थ भी साझा कर सकता है।)
“धन्यवाद। सचमुच, अगर हम इस विचार को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी सोच और भी प्रेरणादायक हो जाएगी।”
 
समाचार वाचन: छात्रों को देश-विदेश की जानकारी से अवगत कराना भी जरूरी है।
“अब बारी है ताज़ा समाचारों की, ताकि हम देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े रह सकें। समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता/करती हूँ कक्षा … के छात्र/छात्रा … को।”
 
(समाचारों के बाद एंकर कहे)
“धन्यवाद …! 
 
विशेष कार्यक्रम / प्रस्तुति: कई बार असेंबली में कविता, भाषण, नाटक या गीत का विशेष आयोजन भी होता है।
“अब हम सब आनंद उठाएंगे एक विशेष प्रस्तुति का, जिसे हमारे साथी छात्रों ने आज की सभा के लिए तैयार किया है। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।”
 
(प्रस्तुति के बाद एंकर कहे)
“बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। सचमुच, इसने हम सबके मन को प्रेरणा और उत्साह से भर दिया।”
 
राष्ट्रीय गान: असेंबली का समापन सदैव राष्ट्रीय गान से होता है।
“अब आइए, हम सब मिलकर अपने राष्ट्रगान का गायन करें। सभी सावधान मुद्रा में खड़े हों, राष्ट्रीय गान के लिए तैयार हों, राष्ट्रिय गान शुरू करें।”
 
समापन
अंत में एंकर को सभा को समाप्त करते हुए सकारात्मक शब्दों के साथ दिन के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए।
 
“इसके साथ ही हमारी आज की सुबह की सभा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आज का दिन आप सभी के लिए ज्ञान, उत्साह और सफलता से भरपूर होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।”
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातेंलोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मार

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मारभारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसका परीक्षण हुआ। यह मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था।

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍य

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍यकरीब 12 से 13 दिनों बाद कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खिरी में नेपाल बॉर्डर के पास से मिल गई है। वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और भोपाल के बाद ट्रेन से लापता हो गई थी। दो हफ्तों से ज्‍यादा वक्‍त तक पुलिस और परिजन उसे खोज रहे थे।

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारी

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारीoperation kahuta story in hindi: हाल ही में वेब सीरीज सलाकार ने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह सीरीज 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के एक गुप्त मिशन 'ऑपरेशन कहुटा' पर आधारित है। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को उजागर करना।

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगेहीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी।

और भी वीडियो देखें

CBSE ने लांच किया 'करियर गाइडेंस डैशबोर्ड' और 'काउंसलिंग हब'

CBSE ने लांच किया 'करियर गाइडेंस डैशबोर्ड' और 'काउंसलिंग हब'Central board of secondary education News : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ‘करियर गाइडेंस डैशबोर्ड’ और ‘काउंसलिंग हब एवं स्पोक स्कूल मॉडल’ नामक 2 पहल की हैं। ये पहलें करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करेंगी और छात्रों के समग्र मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देंगी। दोनों पहल विद्यालयों और छात्रों को लाभान्वित करने के लिए की गई हैं और इनमें हितधारकों की सक्रिय प्रतिक्रिया के जरिए सुधार किया जाता रहेगा।

इन नौकरियों को अगले 100 साल भी नहीं है AI से खतरा, बिल गेट्स का दावा

इन नौकरियों को अगले 100 साल भी नहीं है AI से खतरा, बिल गेट्स का दावाjobs that AI will not replace: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता प्रभाव दुनिया भर में नौकरियों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है। कई लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या AI उनकी नौकरी छीन लेगा या उन्हें अप्रचलित कर देगा। हालाँकि, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और दुनिया के सबसे दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक, बिल गेट्स का इस विषय पर एक अलग ही दृष्टिकोण है। उनका दावा है कि कुछ ऐसी नौकरियाँ हैं, जिन्हें अगले 100 सालों तक भी AI से कोई खतरा नहीं है। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ मानवीय भावनाएँ, रचनात्मकता, जटिल सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है।

DU की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 71 हजार से ज्‍यादा स्नातकों को होगा आवंटन

DU की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 71 हजार से ज्‍यादा स्नातकों को होगा आवंटनDU Cut Off List 2025 : दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शनिवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक में नामांकन के वास्ते पहली सीट आवंटन सूची जारी कर दी, जिसके साथ ही ‘कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम’ (CSAS) का अंतिम चरण शुरू हो गया। विश्वविद्यालय द्वारा शाम 5 बजे प्रकाशित सूची में 69 कॉलेजों द्वारा संचालित 79 स्नातक कार्यक्रमों में 71,624 सीटों के आवंटन शामिल हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र एक अगस्त से शुरू होने वाला है।

Gold-Silver Price : सोना फिर टूटा, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए क्‍या हैं भाव...

Gold-Silver Price : सोना फिर टूटा, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए क्‍या हैं भाव...Gold and silver price News : स्टॉकिस्ट के स्तर पर लगातार बिकवाली होने से बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में 500 रुपए गिरकर 98,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 400 रुपए की गिरावट के साथ 98,400 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। वहीं चांदी भी 1,000 रुपए घटकर 1,11,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई।

समझिए भारत के किस राज्य में महिलाओं के लिए कितना है आरक्षण, समझिए हॉरिजॉन्टल-वर्टिकल रिजर्वेशन

समझिए भारत के किस राज्य में महिलाओं के लिए कितना है आरक्षण, समझिए हॉरिजॉन्टल-वर्टिकल रिजर्वेशनfemale reservation in state government jobs: बिहार में राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। आइए जानते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण के नियम और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को:

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com