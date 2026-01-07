बुधवार, 7 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 7 जनवरी 2026 (15:28 IST)

10th board exams 2026: 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी
10th board exams 2026: 10वीं बोर्ड की परीक्षा आपके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सही रणनीति और अनुशासन के साथ आप न केवल अच्छे अंक ला सकते हैं, बल्कि अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। यहीं से तय होता है छात्रों के करियर चुनने का रास्ता और तय होता है भविष्‍य। इसलिए यहां तैयारी के लिए कुछ अचूक टिप्स दिए गए हैं।
 
1. एक संतुलित टाइम-टेबल बनाएं
सभी विषयों को समय दें: कठिन विषयों (जैसे गणित या विज्ञान) को सुबह के समय रखें जब आपका दिमाग ताज़ा होता है।
छोटे ब्रेक लें: लगातार 3-4 घंटे न पढ़ें। हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें।
 
2. NCERT को अपनी 'गीता' मानें: 
बोर्ड परीक्षा के ज़्यादातर सवाल NCERT की किताबों से ही आते हैं। इसके सवाल श्लोक या सूत्रों जैसे हैं। इसलिए हर चैप्टर के पीछे दिए गए अभ्यास (Exercises) को कम से कम दो बार हल करें।
 
3. नोट्स बनाने की आदत डालें:
पढ़ते समय महत्वपूर्ण सूत्रों (Formulas), तारीखों और परिभाषाओं के छोटे नोट्स बनाएं। परीक्षा के आखिरी दिनों में ये 'क्विक रिवीजन' के लिए बहुत काम आते हैं।
 
4. पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र (PYQs) हल करें:
पिछले 5-10 साल के पेपर्स हल करने से आपको परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अंदाज़ा हो जाएगा।
समय सीमा तय करके (3 घंटे) घर पर पेपर सॉल्व करें ताकि आपकी लिखने की स्पीड बढ़े।
 
5. लिखकर अभ्यास करें:
अक्सर छात्र पढ़ तो लेते हैं, लेकिन परीक्षा में लिख नहीं पाते। गणित के सवाल और विज्ञान के डायग्राम को बार-बार बनाकर देखें। साफ सुथरी हैंडराइटिंग और पॉइंट्स में उत्तर देने का प्रयास करें।
 
विषय-वार विशेष टिप्स:
गणित: रोज़ाना कम से कम 10-15 सवाल हल करें। सूत्रों का चार्ट बनाकर दीवार पर चिपका लें।
विज्ञान: डायग्राम्स और रसायनिक समीकरणों (Equations) का अभ्यास करें। सिद्धांतों को रटने के बजाय समझें।
सामाजिक विज्ञान: इतिहास की तारीखों के लिए एक टाइमलाइन बनाएं। भूगोल में मैप (Map) की प्रैक्टिस ज़रूर करें।
भाषा (हिंदी/अंग्रेजी): व्याकरण (Grammar) पर ध्यान दें और पत्र लेखन/निबंध के फॉर्मेट को समझें।
 
स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान
पूरी नींद लें: कम से कम 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी है ताकि दिमाग जानकारी को स्टोर कर सके।
हल्का खाना खाएं: ज्यादा भारी या जंक फूड से सुस्ती आ सकती है।
 
 
 
