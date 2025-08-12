मंगलवार, 12 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. स्वतंत्रता दिवस
  4. 15 august speech in hindi for school students
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (12:02 IST)

ऐसे लिखिए स्वतंत्रता दिवस पर प्रभावशाली निबंध, प्रतियोगिता में पहले स्थान के दावेदार होंगे आप

15 august speech in hindi
15 august speech in hindi for school students: स्वतंत्रता दिवस, हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में बड़े उत्साह, गौरव और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। यह वह पावन दिन है जब 1947 में भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 200 वर्षों के लंबे शासन से मुक्ति मिली थी। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और सपनों का प्रतीक है, जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। यह दिन हमें अपने पूर्वजों के त्याग और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है।

देश की आजादी: संघर्ष और बलिदान की गाथा
भारत की आजादी का सफर आसान नहीं था। यह संघर्ष और बलिदान की एक लंबी और दर्दनाक गाथा है, जिसे महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के शौर्य, और अनगिनत गुमनाम शहीदों के रक्त से लिखा गया है। जलियांवाला बाग का नरसंहार हो या असहयोग आंदोलन की हुंकार, दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान – हर कदम पर भारतीयों ने अपनी एकजुटता और स्वतंत्रता की अदम्य भावना का परिचय दिया। इन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें वह स्वतंत्रता दिलाई, जिसमें हम आज साँस ले रहे हैं।

आजादी के बाद की चुनौतियां
स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश का विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास, रियासतों का एकीकरण, और एक नया संविधान बनाना – ये सभी ऐसी चुनौतियां थीं जिन्होंने नवजात राष्ट्र की नींव को हिलाने की कोशिश की। गरीबी, अशिक्षा, और सामाजिक असमानता जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं से निपटना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन, हमारे दूरदर्शी नेताओं और resilient जनता ने इन सभी बाधाओं का दृढ़ता से सामना किया।

स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां
इन चुनौतियों के बावजूद, स्वतंत्र भारत ने पिछले 77 वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित किया, जहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। आर्थिक मोर्चे पर, भारत आज दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से विकास कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हमने अंतरिक्ष (चंद्रयान, मंगलयान), परमाणु ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। यह सब हमारे सामूहिक प्रयासों और दृढ़ संकल्प का परिणाम है।

स्वाधीनता का सही अर्थ
स्वतंत्रता का सही अर्थ केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं है, बल्कि यह 'स्वाधीनता' है – यानी 'स्व' के अधीन होना। इसका अर्थ है अपने विचारों में, अपनी नीतियों में, और अपनी संस्कृति में आत्मनिर्भर होना। महात्मा गांधी ने कहा था, "सच्ची आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम खुद को अपने ही स्वार्थों और सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से आजाद न कर लें।" यह हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जिम्मेदार बनने, अपने कर्तव्यों का पालन करने, और एक न्यायपूर्ण व समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है।

आगे का सफर और चुनौतियां
आज भी भारत के सामने कई चुनौतियां हैं – गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, जलवायु परिवर्तन, और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। हमें इन चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करना होगा। हमें अपने देश को और अधिक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जहां हर पीढ़ी को अपनी भूमिका निभानी है।

उपसंहार
स्वतंत्रता दिवस हमें केवल जश्न मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह आत्म-चिंतन और आत्म-सुधार का भी दिन है। यह हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। आइए, इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां न्याय और समानता का बोलबाला हो, और जहां हर व्यक्ति गर्व से कह सके – "जय हिंद!"

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

और भी वीडियो देखें

गुस्ताख पाकिस्तान, भारतीय डिप्लोमैट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी, पानी और न्यूजपेपर भी बंद

गुस्ताख पाकिस्तान, भारतीय डिप्लोमैट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी, पानी और न्यूजपेपर भी बंदPakistan stopped gas supply to Indian diplomats: पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कुटिल नीतियों से भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। ताजा जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में रहने वाले भारतीय डिप्लोमैट्स के घरों की गैस सप्लाई को अचानक बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, स्थानीय गैस सिलेंडर विक्रेताओं को भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर बेचने से मना किया गया है।

जस्टिस वर्मा मामले में लोकसभा स्पीकर का बड़ा एलान, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

जस्टिस वर्मा मामले में लोकसभा स्पीकर का बड़ा एलान, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांचLoksabha news in hindi : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया।

बिना नंबर प्लेट के नई टोयोटा चला रहे थे आकाशदीप, RTO ने थमाया नोटिस

बिना नंबर प्लेट के नई टोयोटा चला रहे थे आकाशदीप, RTO ने थमाया नोटिसउत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी आकाशदीप को बगैर एचआरएसपी नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाने पर रोक लगा दी है।इसके साथ ही चिनहट स्थित कार डीलरशिप मैसर्स सनी मोटर्स का लाइसेंस अस्थायी रूप से एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। विभाग ने डीलरशिप को केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 44 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

फतेहपुर में सुरक्षा सख्‍त, मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद

फतेहपुर में सुरक्षा सख्‍त, मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंदFatehpur news in hindi : फतेहपुर जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद कर दी हैं। मकबरे में सोमवार को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने घुसकर हंगामा किया था। हंगामा करने वालों का दावा है कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां स्थित है, वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था।

LIVE: जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन

LIVE: जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठनLatest News Today Live Updates in Hindi : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया। पल पल की जानकारी...

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com