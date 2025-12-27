शनिवार, 27 दिसंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. doctor couple had a love marriage and divorced within 24 hours
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (16:16 IST)

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?

divorce
महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल अलग हो गया और उन्‍होंने तलाक ले लिया। खास बात है कि दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी से पहले कपल एक-दूसरे को दो से तीन साल से जानते थे।

लेकिन जैसे ही पति ने अपनी पत्‍नी को एक सच बताया वैसे ही पत्‍नी ने पति से तलाक ले लिया। तलाक की प्रक्रिया 8 दिन में ही पूरी हो गई। सोशल मीडिया में इस शादी और फिर तलाक की खबर वायरल हो रही है। लोग शादी के रिश्‍तों को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दरअसल, दोनों की शादी एक लव मैरिज थी। महिला और पुरुष दोनों की मुलाकात हुई और प्यार परवान चढ़ा। शादी से पहले पति ने खुद को एक डॉक्टर बताया था। चूंकि महिला भी पेशे से डॉक्टर थी, इसलिए उसे लगा कि दोनों का भविष्य और विचार एक जैसे होंगे। इसी भरोसे के साथ दोनों ने भव्य समारोह में सात फेरे लिए। शादी के 24 घंटे तक दोनों साथ रहे, लेकिन जैसे ही सच पता चला कि पत्नी सन्न रह गई और फौरन रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया।

मर्चेंट नेवी में काम करता है युवक : शादी की रस्मों के बाद जब यह जोड़ा एकांत में था, तब पति ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने पत्नी के पैरों तले जमीन खिसका दी। पति ने स्वीकार किया कि वह डॉक्टर नहीं है, बल्कि मर्चेंट नेवी में काम करता है। उसने यह भी बताया कि अपनी ड्यूटी के कारण उसे साल में करीब 6 महीने तक घर और परिवार से दूर समुद्र में रहना पड़ता है। यह सच जानकर महिला दंग रह गई और उसने तुरंत पति से अलग होने का फैसला कर लिया।

कोर्ट ने तलाक पर लगाई मुहर : शादी के बाद ही दोनों अलग रहने लगे थे और अगले दिन ही अदालत में तलाक की अर्जी डाल दी थी। मगर, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में 8 महीने का समय लगा और अब अदालत ने भी उनके तलाक पर मुहर लगा दी है।
Edited By: Navin Rangiyal
