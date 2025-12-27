राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा है

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है। यह फैसला मंत्री, कैबिनेट से बिना पूछे यह लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह काम के अधिकार पर आधारित एक विचार था। इससे देश में करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होती थी। मनरेगा पंचायती राज में सीधा राजनीतिक हिस्सेदारी और फाइनेंस सपोर्ट का साधन था।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अधिकारों के विचार और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। मोदी सरकार राज्यों से पैसा छीन रही है। यह सत्ता का केन्द्रीकरण और फाइनेंस का केन्द्रीकरण है। इससे देश और गरीब जनता को नुकसान है।

मोदी सरकार अधिकारों के विचार और संघीय ढांचे पर हमला… pic.twitter.com/mkvrO57Nm3 — Congress (@INCIndia) December 27, 2025

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस नेताओं ने यह शपथ ली कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बैठक में जयराम रमेश, अंबिका सिंह, अजय माकन, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित थे।

edited by : Nrapendra Gupta