गोविंदा सिर्फ मेरा है- सुनीता आहूजा ने अफवाहों को किया क्लियर, जानिए पूरा सच

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, वजह है उनके तलाक की अफवाहें। बुधवार को इस स्टार कपल ने गणेशोत्सव के मौके पर एक साथ मीडिया के सामने आकर इन खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया।

गणपति बप्पा की पूजा के दौरान दोनों पारंपरिक लुक में नजर आए। इस मौके पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए अफवाहों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा- “आज हम इतने करीब हैं, अगर कुछ होता तो हम दूर होते। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे भगवान ही क्यों न आ जाएं। मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं। जब तक हम खुद कुछ न कहें, कृपया ऐसी बातें मत करें।”

इस मौके पर कई मेहमानों ने उनके घर गणपति दर्शन किए, जिनमें बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा भी शामिल थे। गोविंदा और सुनीता की शादी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दोनों के दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन।

तलाक की खबरों पर पहले भी गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने सफाई दी थी। उन्होंने बताया कि “ये बहुत पुरानी बात है। सुनीता ने एक बार पेपर्स डाले थे लेकिन शुरुआत में ही मामला सुलझ गया। अब सब ठीक है, सब नॉर्मल है और जल्द ही सबको गुड न्यूज़ मिलेगी।”