सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, तलाक की अफवाहों के बीच किया बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा

Govinda and Sunita
गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में सुनीता ने अपने नए लॉन्च किए गए यूट्यूब व्लॉग में चल रही तलाक की अफवाहों पर खुलकर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बयान दिया है जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। यह बयान उस निकनेम से जुड़ा है जो गोविंदा उन्हें प्यार से कहते हैं, लेकिन जो सुनीता को "परेशान" करता है।
 
गोविंदा ने क्या खास नहीं किया?
इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा- "गोविंदा ने मुझे अब तक बहुत ज्यादा स्पेशल फील नहीं कराया। बस प्यार से मुझे 'सोना' बोल देते हैं, तो मैं पागल हो जाती हूं।"
 
उन्होंने यह भी बताया कि गोविंदा को उनके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सुनीता के शब्दों में- "वो अभी भी बोलते हैं कि मैं बच्चा हूं। अब मैं 55 की हो गई हूं, किस एंगल से बच्चा लगती हूं? और मैं बोलती हूं कि बच्चा हूं तो गोद में लेकर घूमो न मुझे।"
 
38 साल की शादी और तलाक की अफवाहें
गोविंदा और सुनीता की शादी को 38 साल हो चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें लगातार आ रही हैं। सुनीता ने पहले यह भी बताया था कि वह पिछले 12 साल से अपना जन्मदिन अकेले मना रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदा से उनकी दूरी उनकी काम की व्यस्तता और ज्यादा बोलने की आदत की वजह से है। इन बयानों ने तलाक की अटकलों को और हवा दे दी।

 
तलाक और कोर्ट काउंसलिंग
शुरुआत में सुनीता की टीम ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि फरवरी 2025 में सुनीता ने छह महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी।
 
जून 2025 से दोनों कोर्ट-निर्देशित काउंसलिंग सेशन में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता काउंसलिंग के लिए फिजिकली जाती हैं, जबकि गोविंदा वर्चुअली हिस्सा लेते हैं। हाल ही में गोविंदा के मैनेजर और गोविंदा की बेटी ने तलाक की बातों को निराधार बताया है। 
Bigg Boss 19 में कुनिका का गुस्सा फूटा, इस कंटेंस्टंट को सबके सामने कह दिया शट अप

Bigg Boss 19 में कुनिका का गुस्सा फूटा, इस कंटेंस्टंट को सबके सामने कह दिया शट अपबिग बॉस 19 शुरू होते ही ड्रामा और विवाद का दौर शुरू हो गया है। शो के ताज़ा प्रोमो में एक्ट्रेस-एडवोकेट कुनिक्का सदानंद और बसीर अली के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। ओमलेट बनाने के मामूली मुद्दे से शुरू हुआ यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुनिक्का ने बसीर को सबके सामने “शट अप” कह दिया। सोशल मीडिया पर फैंस कुनिक्का की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और उनके आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

क्या रितिक रोशन की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या गलत स्क्रिप्ट्स और लंबा गैप स्टारडम को कर रहा है प्रभावित?

क्या रितिक रोशन की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या गलत स्क्रिप्ट्स और लंबा गैप स्टारडम को कर रहा है प्रभावित?यह आलेख अभिनेता ऋतिक रोशन की हालिया बॉक्स ऑफिस असफलताओं पर एक विश्लेषण है। 'वॉर' (2019) की सफलता के बाद, उनकी फिल्में जैसे 'विक्रम वेधा' और 'फाइटर' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। लेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि क्या यह उनकी लोकप्रियता में कमी का संकेत है, या फिर यह गलत स्क्रिप्ट्स चुनने और फिल्मों के बीच लंबे गैप का नतीजा है। यह आलेख ऋतिक के स्टारडम और भविष्य की रणनीति पर गहराई से विचार करता है।

परम सुंदरी: सिद्धार्थ-जाह्नवी की क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी 29 अगस्त को होगी रिलीज, जानें कहानी और कास्ट

परम सुंदरी: सिद्धार्थ-जाह्नवी की क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी 29 अगस्त को होगी रिलीज, जानें कहानी और कास्टपरम सुंदरी एक अनोखी रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें दिल्ली का बिंदास लड़का परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और केरल की संस्कारी लड़की सुंदरी (जाह्नवी कपूर) मिलते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का यह मजेदार संगम ढेर सारी हास्य और भावनात्मक घटनाओं को जन्म देता है। यह फिल्म एक आधुनिक प्रेम कहानी है जो प्यार और सांस्कृतिक मतभेदों को खूबसूरत तरीके से दर्शाती है। फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

Bigg Boss 19 की सबसे बोल्ड कंटेस्टेंट कुनिक्का सदानंद को 25 साल के लड़कों से आते हैं प्रपोज़ल

Bigg Boss 19 की सबसे बोल्ड कंटेस्टेंट कुनिक्का सदानंद को 25 साल के लड़कों से आते हैं प्रपोज़लबिग बॉस 19 में एंट्री हुई दमदार अदाकारा और एडवोकेट कुनिक्का सदानंद की, जो इस सीजन की 14वीं कंटेस्टेंट बनीं। सलमान खान ने उनका ग्रैंड वेलकम किया और कहा कि वे घर में तूफान लाने वाली हैं। बातचीत में कुनिक्का ने खुलासा किया कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और अब ह्यूमन राइट्स केस लड़ती हैं। मजेदार अंदाज में उन्होंने बताया कि उन्हें 25 साल के फैंस से प्रपोज़ल आते हैं।

नेहा धूपिया का बड़ा खुलासा: शादी से पहले प्रेग्नेंसी पर उठे सवालों का दिया करारा जवाब

नेहा धूपिया का बड़ा खुलासा: शादी से पहले प्रेग्नेंसी पर उठे सवालों का दिया करारा जवाबनेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी 2018 में अचानक हुई थी, जिसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने बेटी मेहर का स्वागत किया। इस पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि शादी से पहले नेहा प्रेग्नेंट कैसे हो गईं। हाल ही में नेहा ने इंटरव्यू में इस ट्रोलिंग पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने इसे बेतुका करार दिया और बताया कि इसी वजह से उन्होंने ‘Freedom to Feed’ इनिशिएटिव शुरू किया।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
