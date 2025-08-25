सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. parineeti chopra raghav chadha pregnancy news first baby
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 25 अगस्त 2025 (13:37 IST)

परिणीति चोपड़ा ने शेयर की सबसे बड़ी खुशखबरी, फैन्स बोले- आखिरकार गुड न्यूज

Parineeti Chopra pregnancy news
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पति, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपने फैन्स के साथ बड़ी खुशखबरी साझा की है। कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैंस दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं।
 
सोशल मीडिया पर किया अनाउंसमेंट
परिणीति और राघव ने एक संयुक्त पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी। इस पोस्ट में पहली स्लाइड में एक खूबसूरत केक नजर आ रहा है, जिस पर लिखा है “1+1=3”। वहीं दूसरी स्लाइड में कपल को हाथों में हाथ डालकर टहलते हुए दिखाया गया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है – “Our little universe ... on its way. Blessed beyond measure.”

Parineeti Chopra pregnancy news
 
सितंबर 2023 में हुई थी शादी
आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर स्थित लीला पैलेस में शादी की थी। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं।
 
वर्कफ्रंट पर क्या कर रही हैं परिणीति?
परिणीति चोपड़ा आखिरी बार अमर सिंह चमकीला फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आई थीं। अब वह पहली बार एक वेब सीरीज में डेब्यू करने जा रही हैं। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर होगी, जिसका निर्देशन रेंसिल डी सिल्वा कर रहे हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
नेहा धूपिया का बड़ा खुलासा: शादी से पहले प्रेग्नेंसी पर उठे सवालों का दिया करारा जवाब

Bigg Boss 19 की सबसे बोल्ड कंटेस्टेंट कुनिक्का सदानंद को 25 साल के लड़कों से आते हैं प्रपोज़ल

Bigg Boss 19 की सबसे बोल्ड कंटेस्टेंट कुनिक्का सदानंद को 25 साल के लड़कों से आते हैं प्रपोज़लबिग बॉस 19 में एंट्री हुई दमदार अदाकारा और एडवोकेट कुनिक्का सदानंद की, जो इस सीजन की 14वीं कंटेस्टेंट बनीं। सलमान खान ने उनका ग्रैंड वेलकम किया और कहा कि वे घर में तूफान लाने वाली हैं। बातचीत में कुनिक्का ने खुलासा किया कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और अब ह्यूमन राइट्स केस लड़ती हैं। मजेदार अंदाज में उन्होंने बताया कि उन्हें 25 साल के फैंस से प्रपोज़ल आते हैं।

नेहा धूपिया का बड़ा खुलासा: शादी से पहले प्रेग्नेंसी पर उठे सवालों का दिया करारा जवाब

नेहा धूपिया का बड़ा खुलासा: शादी से पहले प्रेग्नेंसी पर उठे सवालों का दिया करारा जवाबनेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी 2018 में अचानक हुई थी, जिसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने बेटी मेहर का स्वागत किया। इस पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि शादी से पहले नेहा प्रेग्नेंट कैसे हो गईं। हाल ही में नेहा ने इंटरव्यू में इस ट्रोलिंग पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने इसे बेतुका करार दिया और बताया कि इसी वजह से उन्होंने ‘Freedom to Feed’ इनिशिएटिव शुरू किया।

परिणीति चोपड़ा ने शेयर की सबसे बड़ी खुशखबरी, फैन्स बोले- आखिरकार गुड न्यूज

परिणीति चोपड़ा ने शेयर की सबसे बड़ी खुशखबरी, फैन्स बोले- आखिरकार गुड न्यूजपरिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने फैन्स को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। कपल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया। पोस्ट में एक केक दिखाया गया है जिस पर लिखा है “1+1=3”। कपल सितंबर 2023 में शादी के बंधन में बंधा था। परिणीति जल्द ही अपनी पहली वेब सीरीज के साथ ओटीटी पर डेब्यू करने वाली हैं, जिसमें कई बड़े सितारे नजर आएंगे।

सच्‍चा प्‍यार मिला ही नहीं: Bigg Boss 19 प्रीमियर में सलमान खान का बड़ा खुलासा

सच्‍चा प्‍यार मिला ही नहीं: Bigg Boss 19 प्रीमियर में सलमान खान का बड़ा खुलासाबिग बॉस 19 का प्रीमियर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, ड्रामा और दिलचस्प खुलासों से भी भरा रहा। शो में तान्या मित्तल के एक सवाल पर सलमान खान ने कबूल किया कि उन्हें अब तक सच्चा प्यार नहीं हुआ। इस बयान ने फैन्स को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। जानिए सलमान ने प्यार, ब्रेकअप और रिलेशनशिप पर क्या-क्या कहा।

Bigg Boss 19 का धमाकेदार आगाज़: सलमान खान के घर में पहुंचे ये 16 चौंकाने वाले चेहरे

Bigg Boss 19 का धमाकेदार आगाज़: सलमान खान के घर में पहुंचे ये 16 चौंकाने वाले चेहरेबिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर JioHotstar पर धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है। सलमान खान ने 16 नए कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया, जिनमें टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिंगर्स शामिल हैं। इस बार शो की थीम है ‘घरवालों की सरकार’, जिसमें घरवालों को ज्यादा पावर दी गई है। एपिसोड पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और फिर टीवी पर टेलीकास्ट होंगे। जानिए इस सीजन में कौन-कौन कर रहा है मुकाबला और क्या होंगे नए ट्विस्ट

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com