मुन्नावर फारुकी के साथ काम करना है मजेदार सफ़र : सोनाली बेंद्रे

जानेमाने स्टैंडअप कॉमेडियन और बिग बॉस फेम मुन्नावर फारुकी आजकल सिर्फ़ ऑडियंस ही नहीं, बल्कि अपने को-स्टार्स के दिल भी जीत रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सोनाली बेंद्रे ने मुन्नावर फारूकी की तारीफ की है।दोनों इस वक़्त रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में बतौर को-होस्ट नज़र आ रहे हैं।

सोनाली बेन्द्रे ने कहा, मुझे शो करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुन्नावर पहले से इस फॉर्मेट में माहिर हैं, लेकिन मेरे लिए ये नया है। उनकी बुद्धि इतनी तेज़ और उनकी टाइमिंग इतनी शार्प है कि उनके साथ रहना बहुत मज़ेदार है। सच कहूं तो उनके साथ काम करना एक एंजॉय है, और वो बेहद टैलेंटेड हैं।

कुछ साल पहले तक कॉमेडी क्लब्स में “माइक वाला लड़का” कहलाने वाले मुन्नावर के लिए यह पल किसी फुल-सर्कल विन से कम नहीं। स्टैंड-अप से लाखों का दिल जीतने के बाद उन्होंने राइटिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग और अब प्राइम-टाइम शो होस्टिंग में भी अपना सिक्का जमा लिया है। बार-बार खुद को री-इन्वेंट करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ़ कॉमिक वॉयस नहीं, बल्कि मल्टी-टैलेंटेड पावरहाउस हैं।

वेब सीरीज़ फ़र्स्ट कॉपी से एक्टिंग डेब्यू करने वाले मुन्नावर के पास इस वक्त धांसू लाइनअप है,इनमें फ़र्स्ट कॉपी का दूसरा सीज़न, नई सीरीज़ अंगड़िया, और ढेर सारे इंटरनेशनल शोज़ शामिल है।