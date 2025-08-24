18 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान फिर दिखेंगे साथ, प्रियदर्शन की हैवान में आएंगे नजर

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने कई फिल्मों में काम किया है। दोनों ये दिल्लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तू चोर मैं सिपाही, कीमत, आरजू और टशन जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। अब 18 साल बाद यह जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है।

फिल्मकार प्रियदर्शन, अक्षय और सैफ की जोड़ी को फिर से साथ में ला रहे हैं। दोनों फिल्म 'हैवान' में साथ दिखने वाले हैं। यह एक हाई-ऑक्टेन थ्रिलर फिल्म है। इसकी शूटिंग केरल के कोच्चि में शुरू हो चुकी है, जिसकी एक झलक भी सामने आई है।

अक्षय कुमार ने शूटिंग का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'अब सब ही हैं थोड़े से शैतान, कोई ऊपर से संत तो कोई अंदर से हैवान। आज से फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू कर रहा हूं और वो भी अपने पसंदीदा डायरेक्टर प्रियदर्शन सर के साथ। लगभग 18 साल बाद सैफ के साथ काम करने का मौका मिला है। चलिए अब हैवानियत शुरू करते हैं।

आने वाले दिनों में फिल्म की शूटिंग ऊटी और मुंबई में भी की जाएगी। हैवान को केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स साथ मिलकर बना रहे हैं और इसे वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई फेन ने साथ में प्रोड्यूस किया है। कहा जा रहा है कि फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है।