शनिवार, 23 अगस्त 2025
Last Modified: शनिवार, 23 अगस्त 2025 (15:47 IST)

अगर सुनीता संग शादी नहीं होती तो इस एक्ट्रेस पर डोरे डालते गोविंदा, खुद किया था खुलासा

Govinda
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर खबरें वायरल हुई है कि शादी के 37 साल बाद गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से अलग होने जा रहे हैं। सुनीता ने गोविंदा से तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी है। 
 
कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल रियल अफेयर चल रहा है। हालांकि इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। 
 
अपने फिल्मी करियर में गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस संग जुड़ा चुका है। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि अगर वह शादीशुदा नहीं होते तो माधुरी दीक्षि‍त पर डोरे डालते। बॉलीवुड बबल के साथ गोविंदा ने अपनी सभी को-एक्ट्रेसेस के बारे में खुलकर बात की थी। 
 
जब गोविंदा से उनकी पसंदीदा सह-अभिनेत्री के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने तुरंत रेखा और माधुरी दीक्षित का नाम लिया था। इसके साथ ही गोविंदा ने कहा था कि अगर वह अपनी होने वाली पत्नी सुनीता के साथ कमिटेड न होते, तो वह निश्चित रूप से माधुरी दीक्षित पर फिदा होते। 
 
गोविंदा ने कहा था, इतने साल का करियर है इन लोगों (रेखा-माधुरी) का और वे बहुत सुंदर हैं।  ऐसे लोग अंदर से भी सुंदर होते हैं और उनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। सुनीता नहीं होतीं, तो पक्का मैंने माधुरी जी पर डोरे डाले होते।
 
बता दें कि गोविंदा और माधुरी दीक्षिति ने फिल्म पाप का अंत, महासंग्राम और इज्जतदार में साथ काम किया है। गोविंदा ने साल 1987 में सुनीता से शादी रचाई थी। तब गोविंदा की उम्र महज 24 साल थी। वहीं, सुनीता उस वक्त सिर्फ 18 साल की थीं। गोविंदा और सुनीता के दो बच्चे यशवर्धन और टीना आहूजा है। 
