12 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थीं सायरा बानो

बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो 23 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सायरा बानो को अभिनय कला विरासत में मिली थी। उनकी मां नसीम बानो एक स्टेज और फिल्म एक्ट्रेस थीं। कम उम्र में ही सायरा पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई थीं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया।

सायरा बानो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। सायरा बानो ने दिलीप कुमार से 11 अक्टूबर 1966 में शादी की थी। जब सायरा की शादी हुई तब उनकी उम्र 22 साल और दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी। सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब के बीच उम्र का फासला इतना था कि जब दिलीप साहब बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे यंग सायरा ने मन ही मन उन्हें पसंद कर लिया था।

सायरा के दो ही सपने थे एक तो अपनी मां की तरह प्रसिद्धी पाना और दूसरा दिलीप कुमार से शादी। सायरा महज 12 साल की रही होंगी जब पहली बार उन्हें दिलीप कुमार के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस हुई। सायरा को दिल ही दिल पता था कि एक दिन वे ही दिलीप कुमार की पत्नी बनेंगी।

फिल्म 'मुगले आजम' के प्रीमियर पर सायरा दिलीप साहब की एक झलक पाने को बेताब थीं लेकिन वे नहीं आए। लेकिन सायरा का दिल टूट गया। इसके कुछ ही वक्त बाद सायरा बानो ने हीरोइन के रूप में शम्मी कपूर के साथ फिल्म 'जंगली' से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा।

सायरा की पहली मुलाक़ात दिलीप साहब से उनकी मां नसीम बानो की कोशिशों का नतीजा थी। दिलीप कुमार बॉलीवुड के बेताज बादशाह थे लेकिन पर्सनल जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हाल ही में वे खूबसूरत मधुबाला से अलग हुए थे। दिलीप कुमार की जिंदगी में सायरा से पहले कई रिश्ते पनपे और दम तोड़ चुके थे। सायरा भी दिलीप साहब की पत्नी बनने के पहले 'जुबली कुमार' राजेंद्र कुमार के प्यार में पड़ चुकीं थीं।

सायरा की मां नसीब बानो को अपनी बेटी और राजेंद्र कुमार के इस रिश्ते से खासी दिक्कत थी क्योंकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और सायरा का उनके साथ कोई भविष्य नहीं था। बेटी को इस तरह प्यार में पड़ा देख मां ने दिलीप साहब को सायरा को समझाने के लिए बुलाया। सायरा को समझाने आए दिलीप कुमार खुद सायरा को चाहने लगे।

दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबॉयोग्राफी में बताया था कि कैसे उन्हें सायरा से मोहब्बत हुई। सायरा के जन्मदिन की पार्टी थी और इस पार्टी में दिलीप कुमार सायरा को देखते ही रह गए। जिसे बेहद कम उम्र समझ पर्दे पर बेमेल जोड़ी लगने के डर से दिलीप साहब फिल्म साथ करने से बच रहे थे आज उसे ही देखकर उनका नजर हटाने का मन नहीं किया।