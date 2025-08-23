रविवार, 24 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:50 IST)

क्या गोविंदा से तलाक के लिए सुनीता आहूजा ने कोर्ट में दी अर्जी? एक्टर के वकील ने खोला राज

Govinda
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें एक बार फिर चर्चा में आ गई है। खबरों के अनुसार सुनीता आहूजा ने कोर्ट में गोविंदा से तलाक का केस फाइल कर रखा है। 
 
बताया जा रहा है कि गोविंदा पर उनकी पत्नी सुनीता ने धोखा देने, अलग रहने और क्रूरता के आरोप लगाए हैं। हॉटरफ्लाई की रिपोर्ट के अनुसार सुनीता आहूजा ने कथित तौर पर 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा से तलाक की अर्जी दी है। 
 
रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), और (ib) के तहत याचिका दायर की, जिसमें व्यभिचार, क्रूरता और दूसरी महिला से अफेयर को अपनी 38 साल पुरानी शादी को तोड़ने का आधार बताया है। अदालत ने गोविंदा को 25 मई को तलब किया था, लेकिन कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने गोविंदा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। 
 
वहीं अब इस मामले में गोविंदा के वकील का बयान सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दोनों के रिश्ते की सच्चाई बताई है। गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, कोई मामला नहीं है, सब कुछ सुलझ रहा है, लोग बस पुरानी बातें उठा रहे हैं। इस गणेश चतुर्थी पर आप सभी को वह एक साथ दिखाई देंगे, आपको घर आना चाहिए।
 
वहीं गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की खबरों पर उनकी बेटी टीना ने भी रिएक्ट किया है। टीना ने हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं। मैं इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती। क्या बोलूं मैं? वह तो देश में भी नहीं है। मैं एक सुंदर परिवार पाकर खुद को धन्य महसूस करती हूं और मीडिया, प्रशंसकों और प्रियजनों से हमें जो चिंता, प्यार और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूं। 
 
बता दें कि बीते दिनों गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि वह और उनके पति अलग-अलग रहते हैं। सुनीता ने कहा था, हमारे पास दो घर है। एक फ्लैट में मैं बच्चों के साथ रहती हूं, जबकि दूसरे फ्लैट में गोविंदा रहते हैं। गोविंदा काम के सिलसिले में देर रात घर आते हैं। इस वजह से हम साथ नहीं रहते।
 
