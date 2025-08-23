रविवार, 24 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
शनिवार, 23 अगस्त 2025 (11:28 IST)

बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार की बेटी हैं सायरा बानो

Saira Banu Birthday
बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री सायरा बानो 81 वर्ष की हो गई हैं। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। उनकी मां नसीम बानो 30-40 के दशक की नामचीन अभिनेत्री थीं और उन्हें ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। सायरा बानो अपने बचपन में लंदन में रहती थी और वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह वर्ष 1960 में मुंबई लौट आईं।
 
इस बीच उनकी मुलाकात निर्माता-निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुई जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान उन्हें अपने भाई सुबोध मुखर्जी से मिलने की सलाह दी। सुबोध मुखर्जी उन दिनो अपनी नई फिल्म 'जंगली' के निर्माण के लिए नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सायरा बानो को अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया जिसे सायरा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
 
साल 1961 में रिलीज फिल्म जंगली में सायरा के अपोजिट शम्मी कपूर थे। इस फिल्म में सायरा बानो ने कश्मीर में रहने वाली युवा लड़की की भूमिका निभाई। बेहतरीन गीत-संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ उन्हें साथ ही अभिनेता शम्मी कपूर को भी स्टार के रूप में साबित कर दिया। आज भी इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
 
साल 1963 में सायरा बानो को मनमोहन देसाई निर्मित फिल्म ब्लफ मास्टर में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में एक बार फिर से उनके नायक की भूमिका अभिनेता शम्मी कपूर ने निभाई थी। साल 1964 सायरा के करियर का अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी 'आई मिलन की बेला' जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों की सफलता के बाद सायरा बानु फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गईं। 1966 में सायरा बानो ने अपनी उम्र से काफी बड़े अभिनेता दिलीप कुमार के साथ शादी कर ली। 
 
दिलीप कुमार के शादी करने के बाद भी सायरा बानो ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। साल 1967 सायरा बानो के करियर का अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष जहां उन्हें अभिनेता राजकपूर के साथ पहली बार फिल्म दीवाना में काम करने का अवसर मिला वही उनकी फिल्म शार्गिद बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 
 
साल 1968 में रिलीज फिल्म पड़ोसन सायरा बानो के सिने करियर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। हास्य से परिपूर्ण महमूद निर्मित इस फिल्म में सायरा ने एक युवा लड़की बिंदु की भूमिका निभाई जिसे संगीत से विशेष रूचि है और उसे सुनील दत्त और महमूद दोनों ही प्यार करने लगते है। 
 
साल 1970 में सायरा बानो को मनोज कुमार के निर्माण और निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म 'पूरब और पश्चिम' में काम करने का अवसर मिला। फिल्म में सायरा बानो ने विदेश में पली बढ़ी एक ऐसी युवती की भूमिका निभाई जो अपने देश की संस्कृति से अनभिज्ञ रहती है। फिल्म में उनका यह किरदार कुछ हद तक ग्रे शेडस लिए हुए था बावजूद इसके वह दर्शको का दिल जीतने में सफल रही। 
 
1970 में रिलीज फिल्म गोपी में सायरा बानो को अपने सिने करियर में पहली बार अभिनेता दिलीप कुमार के साथ काम करने का अवसर मिला। इसके बाद दिलीप और सायरा की जोड़ी ने सगीना, बैराग और दुनिया जैसी फिल्मों में एक साथ काम करके दर्शको का मनोरंजन किया।
 
साल 1975 में सायरा बानो को ऋषिकेष मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म चैताली में काम करने का अवसर मिला। फिल्म में उन्होंने चैताली की टाइटल भूमिका निभाई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही लेकिन समीक्षकों का मानना है कि यह सायरा बानो के सिने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एक है। 1976 में रिलीज फिल्म हेराफेरी सायरा के सिने करियर की अंतिम हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनके नायक की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। 1988 में रिलीज फिल्म 'फैसला' के बाद सायरा ने फिल्म इंडस्ट्री से सन्यास ले लिया।
 
साल 2006 में सायरा बानो ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया और 'अब तो बन जा सजनवा हमार' का निर्माण किया। नगमा और रविकिशन की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सायरा ने अपने चार दशक लंबे सिने करियर में लगभग 50 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अभिनीत उल्लेखनीय फिल्मों में कुछ है- दूर की आवाज, आओ प्यार करे, झुक गया आसमान, आदमी और इंसान, विक्टोरिया नंबर 203, पैसे की गुड़िया, इंटरनेशनल क्रुक, रेशमी की डोरी, आखिरी दांव साजिश, जमीर, नहले पे दहला, काला आदमी, देशद्रोही, बलिदान आदि।
12 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थीं सायरा बानो

अंजलि भाटी बनकर फिर दहाडेंगी सोनाक्षी सिन्हा, रीमा कागजी की दहाड़ 2 की शूटिंग इस महीने से होगी शुरू

अंजलि भाटी बनकर फिर दहाडेंगी सोनाक्षी सिन्हा, रीमा कागजी की दहाड़ 2 की शूटिंग इस महीने से होगी शुरूभारतीय सिनेमा की बेहतरीन कहानीकारों में से एक मानी जाने वाली रीमा कागती ने लगातार विविध विधाओं में दमदार कहानियाँ पेश की हैं। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' का निर्देशन किया, जो एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और साथ ही आलोचकों की भी प्रशंसा हासिल की।

Bigg Boss 19 : अब तक 18 कंटेस्टेंट जीत चुके हैं BIgg Boss की ट्रॉफी, देखिए अब तक के विनर्स की लिस्ट

Bigg Boss 19 : अब तक 18 कंटेस्टेंट जीत चुके हैं BIgg Boss की ट्रॉफी, देखिए अब तक के विनर्स की लिस्टसलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का आगाज 24 अगस्त से होने जा रहा है। बिग बॉस हर सीजन में नए सेलेब्स और नई थीम के साथ दर्शकों का मनोरंजन करता है। बिग बॉस के अभी तक के सीजन के विजेताओं पर नजर डालें तो टीवी की बहुओं ने अबतक सबसे ज्यादा बार बाजी मारी हैं।

अगर सुनीता संग शादी नहीं होती तो इस एक्ट्रेस पर डोरे डालते गोविंदा, खुद किया था खुलासा

अगर सुनीता संग शादी नहीं होती तो इस एक्ट्रेस पर डोरे डालते गोविंदा, खुद किया था खुलासाबॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर खबरें वायरल हुई है कि शादी के 37 साल बाद गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से अलग होने जा रहे हैं। सुनीता ने गोविंदा से तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी है। अपने फिल्मी करियर में गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस संग जुड़ा चुका है।

द बंगाल फाइल्स की रिलीज़ पर विक्टर बनर्जी का बड़ा बयान, राष्ट्रपति से की शांतिपूर्ण स्क्रीनिंग की मांग

द बंगाल फाइल्स की रिलीज़ पर विक्टर बनर्जी का बड़ा बयान, राष्ट्रपति से की शांतिपूर्ण स्क्रीनिंग की मांगविवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनती जा रही है। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म, निर्देशक की सच सामने लाने वाली चर्चित ट्रिलॉजी का आखिरी कड़ी है, जिसमें द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स शामिल हैं।

बंदर में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस के कायल हुए अनुराग कश्यप, बोले- रोल को बेहद बेखौफ होकर निभाया...

बंदर में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस के कायल हुए अनुराग कश्यप, बोले- रोल को बेहद बेखौफ होकर निभाया...फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' का वर्ल्ड प्रीमियर 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है। इस फिल्म में बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा लीड रोल में नजर आएंगे। हाल ही में अनुराग कश्यप ने 'बंदर' में बॉबी देओल के रॉ और बेखौफ परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
