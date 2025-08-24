रविवार, 24 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Sunny Leone has this bad habit she does this every 15 minutes
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 24 अगस्त 2025 (10:54 IST)

सनी लियोनी को है यह बुरी आदत, हर 15 मिनट में करती हैं यह काम

Sunny Leone
सनी लियोनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं।
 
सनी लियोनी की एक बुरी आदत है जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह आएंगे। उनकी इस आदत की वजह से कई बार एक्टर और डायरेक्टर भी परेशान हो जाते हैं।
 
सनी को बार-बार पैर धोने की आदत है। वह हर 15 मिनट में अपने पैर धोती हैं। सनी न केवल घर पर बल्कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बार-बार पैर धोती हैं। 
 
चाहे शूटिंग चल रही हो या फिर देर ही क्यों ना हो जाए सनी अपने पैर धोना नहीं भुलतीं। पता नहीं सनी को क्या फोबिया है?
 
सनी ने एडल्ट इंडस्ट्री छोड़कर साल 2012 में फिल्म 'जिस्म 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। सनी लियोनी का असली नाम करनजीत कौर वोहरा है। उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस से भारत में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कॉर्सेट टॉप और स्लीक स्कर्ट में सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज, बढ़ाई फैंस के दिल की धड़कन

मैं थक चुका हूं, प्रियदर्शन ने किया रिटायरमेंट लेने का ऐलान!

मैं थक चुका हूं, प्रियदर्शन ने किया रिटायरमेंट लेने का ऐलान!दिग्गज फिल्ममेकर-निर्देशक प्रियदर्शन ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। हाल ही में अक्षय कुमार और सैफ अली खान उनकी फिल्म 'हैवान' की घोषणा हुई है। इसके अलावा वह अक्षय कुमार, सुनील शेट्टीऔर परेश रावल के साथ हिट फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी' का तीसरा पार्ट भी ला रहे हैं।

परम् सुंदरी में अपने किरदार को लेकर जाह्नवी कपूर ने की बात, बोलीं- मेरा किरदार हाफ मलयाली, हाफ तमिलियन

परम् सुंदरी में अपने किरदार को लेकर जाह्नवी कपूर ने की बात, बोलीं- मेरा किरदार हाफ मलयाली, हाफ तमिलियनबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी आने वाली रोमांटिक कॉमेडी 'परम् सुंदरी' के ज़रिए दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार हैं। अलग-अलग शैलियों की फ़िल्में करने के बाद, इस बार जाह्नवी के लिए यह फ़िल्म उस जॉनर में वापसी है जिसे करने की उनकी लंबे समय से इच्छा रही है।

मुन्नावर फारुकी के साथ काम करना है मजेदार सफ़र : सोनाली बेंद्रे

मुन्नावर फारुकी के साथ काम करना है मजेदार सफ़र : सोनाली बेंद्रेजानेमाने स्टैंडअप कॉमेडियन और बिग बॉस फेम मुन्नावर फारुकी आजकल सिर्फ़ ऑडियंस ही नहीं, बल्कि अपने को-स्टार्स के दिल भी जीत रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सोनाली बेंद्रे ने मुन्नावर फारूकी की तारीफ की है।दोनों इस वक़्त रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में बतौर को-होस्ट नज़र आ रहे हैं।

गोविंदा-सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर एक्टर के मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उनके बीच सब सुलझ गया...

गोविंदा-सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर एक्टर के मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उनके बीच सब सुलझ गया...बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक बार फिर खबरें वायरल हो रही है कि शादी के 37 साल बाद गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से अलग होने जा रहे हैं। सुनीता ने गोविंदा से तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है।

18 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान फिर दिखेंगे साथ, प्रियदर्शन की हैवान में आएंगे नजर

18 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान फिर दिखेंगे साथ, प्रियदर्शन की हैवान में आएंगे नजरबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने कई फिल्मों में काम किया है। दोनों ये दिल्लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तू चोर मैं सिपाही, कीमत, आरजू और टशन जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। अब 18 साल बाद यह जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। फिल्मकार प्रियदर्शन, अक्षय और सैफ की जोड़ी को फिर से साथ में ला रहे हैं। दोनों फिल्म 'हैवान' में साथ दिखने वाले हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com