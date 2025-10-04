डेब्यू फिल्म के एक्टर संग रश्मिका मंदाना ने कर ली थी सगाई, इस वजह से टूट गया रिश्ता

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें हर तरफ छाई हुई है। हालांकि दोनों ने इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि कपल ने 3 अक्टूबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में रिंग एक्सचेंज की।

इतना ही नहीं खबरों की माने तो रश्मिका और विजय फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रश्मिका और विजय काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल स्वीकार नहीं किया है।

रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा संग दूसरी सगाई है। इससे पहले उनकी सगाई एक्टर रक्षित शेट्टी संग हुई थी। साल 2017 में रश्मिका ने अपनी पहली फिल्म 'किरिक पार्टी' के एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई कर ली थी।

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया था। दोनों ने तुरंत शादी का फैसला कर लिया था इसलिए दोनों ने पहले सगाई कर ली थी। लेकिन फिर दोनों ने अचानक अपनी सगाई तोड़ ली थी।

खबरों के मुताबिक, रश्मिका ने रक्षित से इसलिए सगाई तोड़ ली थी क्योंकि उन्हें उनके साथ कम्पैटिबिलिटी की दिक्कतें आ रही थीं। दोनों के रिलेशन में काफी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी जिसके बाद दोनों ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया।

सगाई टूटने के बाद जब रश्मिका के बारे में गलत बातें होने लगीं तो एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सभी को अपना मैसेज दिया था। रश्मिका ने लिखा था, काफी समय से मैं अपने बारे में कई कहानियां सुन रही हूं। ये सब बातें मुझे परेशान कर रही हैं। हालांकि मैं यहां किसी को भी कोई सफाई देने नहीं आई हूं। आपको हमारी सिचुएशन को समझना होगा। हर सिक्के के 2 साइड होते हैं वैसे ही किसी स्टोरी के भी। मैं यहां काम करना चाहती हूं, किसी भी भाषा और किसी भी इंडस्ट्री में, मैं अपना बेस्ट दूंगी।





बता दें कि कन्नड़, तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करने के बाद रश्मिका बॉलीवुड में अपना जादू बिखेर चुकी हैं। उन्होंने फिल्म मिशन मजनू से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'गुडबाय', रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'एनिमल' और सलमान खान के साथ सिकंदर में नजर आईं।