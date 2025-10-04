पंकज त्रिपाठी का अतरंगी लुक देख शॉक्ड हुए रणवीर सिंह, बोले- हम सुधर गए और आप बिगड़ गए...
रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर में से एक हैं। वह अपने अतरंगी फैशन के लिए भी छाए रहते हैं। लेकिन इस बार पंकज त्रिपाठी का लुक देखकर रणवीर भी शॉक्ड को गए हैं। हमेशा सादे-सिंपल नजर आने वाले पंकज त्रिपाठी का डिफरेंड लुक देख हर कोई हैरान है।
पंकज त्रिपाठी ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों में पंकज बॉडी फिटेड ब्लैक शियर शर्ट, रेड बनारसी गोल्डन हैरम पैंट्स और लॉन्ग ग्रीन गोल्डन श्रग पहने नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कैप लगाई हुई है।