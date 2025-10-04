पंकज त्रिपाठी का अतरंगी लुक देख शॉक्ड हुए रणवीर सिंह, बोले- हम सुधर गए और आप बिगड़ गए...

रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर में से एक हैं। वह अपने अतरंगी फैशन के लिए भी छाए रहते हैं। लेकिन इस बार पंकज त्रिपाठी का लुक देखकर रणवीर भी शॉक्ड को गए हैं। हमेशा सादे-सिंपल नजर आने वाले पंकज त्रिपाठी का डिफरेंड लुक देख हर कोई हैरान है।

पंकज त्रिपाठी ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों में पंकज बॉडी फिटेड ब्लैक शियर शर्ट, रेड बनारसी गोल्डन हैरम पैंट्स और लॉन्ग ग्रीन गोल्डन श्रग पहने नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कैप लगाई हुई है।

तस्वीरों में पंकज त्रिपाठी रैंप वॉक करते और एक से बढ़कर एक अंदाज पोज देते नजर आ रहे हैं। एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'एक नई शुरुआत। यह किसी दिलचस्प चीज की शुरुआत है। आपको ये वाइब कैसा लगा?'

पंकज ‍त्रिपाठी का यह बदला हुआ लुक देखकर फैंस ही नहीं, बल्कि रणवीर सिंह भी हैरान है। रणवीर ने तस्वीरों पर कमेंट किया, 'अरे ये क्या गुरु जी, हम सुधर गए और आप बिगड़ गए।'

कई फैंस रणवीर सिंह के तस्वीरों पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने पूछा, 'ये रियल है या AI' एक अन्य ने कमेंट किया, 'सर आपका हो जाए तो क्या मैं इसे दिवाली पर पहनने के लिए ले सकती हूं?'

वर्कफ्रंट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जल्द ही 'मिर्जापुर: द फिल्म' में अपने फेमस कालीन भैया का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं।