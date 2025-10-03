सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कांतारा चैप्टर 1 ने दिया झटका, जानें पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक की। फिल्म को लेकर खास माहौल रिलीज के पहले नहीं था और फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.11 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया। दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टी का उतना लाभ फिल्म को नहीं मिल पाया। कम से कम कलेक्शन 15 करोड़ रुपये से अधिक होने थे।

2 अक्टूबर को सुबह के शो में फिल्म की ओपनिंग बेहद निराशाजनक थी, लेकिन दिन ढलते-ढलते टिकट खिड़की पर भीड़ बढ़ी और शाम तक अच्छे स्पॉट बुकिंग्स की वजह से कमाई डबल डिजिट में पहुंच गई।

फिल्म को कांतारा चैप्टर 1 से टकराने का भी नुकसान उठाना पड़ा। मेट्रो से बाहर के इलाकों में फिल्म के कलेक्शन कांतारा के कारण खासे प्रभावित हुए। इस वजह से फिल्म का बिजनेस कुछ हिस्सों में उतना मजबूत नहीं रहा, जितनी उम्मीद की जा रही थी। दर्शकों ने कांतारा को प्राथमिकता दी।

अब सारी निगाहें वीकेंड पर टिकी हैं। अगर शनिवार और रविवार को फिल्म में उछाल आता है, तो लंबे वीकेंड के दौरान यह फिल्म एक सम्मानजनक कुल कलेक्शन जुटाने में सफल हो सकती है। ट्रेड पंडितों का मानना है कि फिल्म को मेट्रो शहरों से लेकर छोटे सर्किट्स तक संतुलित परफॉर्मेंस की सख्त जरूरत है, ताकि यह लंबी रेस का खिलाड़ी साबित हो सके।

सनी संस्कारी तुलसी कुमारी को स्टार पावर और फैमिली-फ्रेंडली इमेज का थोड़ा-बहुत फायदा मिला है। छुट्टियों का माहौल इसे शुरुआती बढ़त दे रहा है, लेकिन असली इम्तिहान वीकेंड के असल आंकड़ों से होगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ मजबूत रहा तो फिल्म अपने पहले एक्सटेंडेड वीकेंड में 40 करोड़ के आसपास की कमाई को छू सकती है।





ज्यादातर फिल्म क्रिटिक्स की राय फिल्म को लेकर नकारात्मक रही है। फिल्म उतनी मनोरंजक बिलकुल भी नहीं है जितना बताया जा रहा है।