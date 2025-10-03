शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (14:38 IST)

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कांतारा चैप्टर 1 ने दिया झटका, जानें पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari box office collection
फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक की। फिल्म को लेकर खास माहौल रिलीज के पहले नहीं था और फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.11 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया। दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टी का उतना लाभ फिल्म को नहीं मिल पाया। कम से कम कलेक्शन 15 करोड़ रुपये से अधिक होने थे। 
 
2 अक्टूबर को सुबह के शो में फिल्म की ओपनिंग बेहद निराशाजनक थी, लेकिन दिन ढलते-ढलते टिकट खिड़की पर भीड़ बढ़ी और शाम तक अच्छे स्पॉट बुकिंग्स की वजह से कमाई डबल डिजिट में पहुंच गई।
 
फिल्म को कांतारा चैप्टर 1 से टकराने का भी नुकसान उठाना पड़ा। मेट्रो से बाहर के इलाकों में फिल्म के कलेक्शन कांतारा के कारण खासे प्रभावित हुए। इस वजह से फिल्म का बिजनेस कुछ हिस्सों में उतना मजबूत नहीं रहा, जितनी उम्मीद की जा रही थी। दर्शकों ने कांतारा को प्राथमिकता दी। 
 
अब सारी निगाहें वीकेंड पर टिकी हैं। अगर शनिवार और रविवार को फिल्म में उछाल आता है, तो लंबे वीकेंड के दौरान यह फिल्म एक सम्मानजनक कुल कलेक्शन जुटाने में सफल हो सकती है। ट्रेड पंडितों का मानना है कि फिल्म को मेट्रो शहरों से लेकर छोटे सर्किट्स तक संतुलित परफॉर्मेंस की सख्त जरूरत है, ताकि यह लंबी रेस का खिलाड़ी साबित हो सके।
 
सनी संस्कारी तुलसी कुमारी को स्टार पावर और फैमिली-फ्रेंडली इमेज का थोड़ा-बहुत फायदा मिला है। छुट्टियों का माहौल इसे शुरुआती बढ़त दे रहा है, लेकिन असली इम्तिहान वीकेंड के असल आंकड़ों से होगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ मजबूत रहा तो फिल्म अपने पहले एक्सटेंडेड वीकेंड में 40 करोड़ के आसपास की कमाई को छू सकती है। 

 
ज्यादातर फिल्म क्रिटिक्स की राय फिल्म को लेकर नकारात्मक रही है। फिल्म उतनी मनोरंजक बिलकुल भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। 
दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोज

दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोजबॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक्टिंग के अलावा अपने दिलकश लुक से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं। आलिया हाल ही में मुंबई में मुखर्जी परिवार की तरफ से आयोजिक दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी के दर्शन करने पहुंचीं। इस दौरान आलिया ने अपने एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया।

3डी एनिमेशन 'महायोद्धा राम' का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

3डी एनिमेशन 'महायोद्धा राम' का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मकॉन्टिलो पिक्चर्स और इल्युजन रीऐलिटी स्टूडियो के बैनर तले बनी 3डी एनिमेशन फिल्म 'महायोद्धा राम' का ब्रांड न्यू पोस्टर दशहरा के दिन फिल्म मेकर्स के द्वारा रिलीज किया गया। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित 'महायोद्धा राम' को दिवाली के समय 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

सपना चौधरी पर टूटा दुखों का पहाड़, हरियाणवी सिंगर की मां का हुआ निधन

सपना चौधरी पर टूटा दुखों का पहाड़, हरियाणवी सिंगर की मां का हुआ निधनफेमस हरियाणवी सिंगर-डांसर सपना चौधरी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सपना की मां नीलम चौधरी का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से पीलिया की बीमारी से जूझ रही थीं। उन्हें लीवर से जुड़ी गंभीर समस्या थी। डॉक्टर्स उनके लीवर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे थे।

एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के संगीन आरोपों पर भड़के कुमार सानू, भेजा लीगल नोटिस

एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के संगीन आरोपों पर भड़के कुमार सानू, भेजा लीगल नोटिसबॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने सिंगर की लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे। उन्होंने सिंगर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।

सिमी ग्रेवाल ने रावण की तारीफ में पढ़े कसीदें, बताया आज की आधी संसद से ज्यादा पढ़ा लिखा, हुईं ट्रोल

सिमी ग्रेवाल ने रावण की तारीफ में पढ़े कसीदें, बताया आज की आधी संसद से ज्यादा पढ़ा लिखा, हुईं ट्रोल2 अक्टूबर को दशहरा का त्योहारा पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। सेलेब्स ने भी अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दशहरा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पर एक अनोखी पोस्ट शेयर कर सभी को हैरान कर दिया।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Webdunia
