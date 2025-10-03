शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (13:33 IST)

दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोज

Alia Bhatt Durga Puja Look
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक्टिंग के अलावा अपने दिलकश लुक से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं। आलिया हाल ही में मुंबई में मुखर्जी परिवार की तरफ से आयोजिक दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी के दर्शन करने पहुंचीं। 
 
इस दौरान आलिया ने अपने एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया। आलिया ऑलिव ग्रीन कलर की ढाकाई जामधारी साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं। साड़ी को गोल्डन ट्रेडिशनल प्रिंट से सजाया गया है। 
 
साड़ी के साथ आलिया ने व्हाइट कलर का फुल स्लीव्स डीपनेक ब्लाउज कैरी किया है। ब्लाउज को भी सीक्वेंस बार्डर से सजाया गया है। 
 
आलिया भट्ट ने ग्लॉसी मेकअप, आफ ओपन कर्ली हेयर स्टाइल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और कानों में बड़े से इयररिंग्स पहनकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
तस्वीरों में आलिया एक से बढ़कर एक दिलकश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। आलिया का यह ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वार' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वह यशराज फिल्म की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' में दिखेंगी। 
 
