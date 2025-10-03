शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (12:13 IST)

एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के संगीन आरोपों पर भड़के कुमार सानू, भेजा लीगल नोटिस

Kumar Sanu sends legal notice to ex-wife
बॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने सिंगर की लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे। उन्होंने सिंगर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 
 
अब कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कुमार सानू ने अपनी वकील सना रईस खान के जरिए रीता भट्टाचार्य को लीगल नोटिस भेजा है। सना ने ऑफिशियल बयान में रीटा भट्टाचार्य को भेजे गए लीगल नोटिस के बारे में बताया है। 
नोटिस में लिखा है, पिछले 40 से ज़्यादा सालों से कुमार सानू ने संगीत में अपनी आत्मा डाल दी है, लाखों लोगों को खुशी दी है और दुनिया भर में प्यार और सम्मान कमाया है। चोट पहुंचाने वाले झूठ पल भर के लिए शोर मचा सकते हैं, लेकिन वे उस कलाकार की विरासत को कभी नहीं मिटा सकते जिसने पीढ़ियों को जीवन भर संगीत और यादें दी हैं।
 
उन्होंने आगे लिखा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गरिमा, विरासत और पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण कोशिशों का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाए। किसी भी इंसान या मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने या सनसनीखेज खबरों के लिए उनके परिवार के सम्मान का व्यापार करने का अधिकार नहीं है। हमारे एक्शन के बाद पहले ही कुछ संस्थानों ने आपत्तिजनक वीडियोज हटा दिए हैं। 
 
बता दें कि सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू में रीता ने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी के मुश्किल समय को याद किया था। उन्होंने कहा था कि वो तीसरी बार प्रेग्नेंट थीं और सानू ने उस दौरान तलाक के लिए उन्हें कोर्ट में घसीटा था जब ऑलरेडी वो दो बच्चों को अकेले संभाल रही थीं। 
 
उन्होंने कहा था, कुमार सानू ने उन्हें दूध देने से मना कर दिया था। उन्होंने उन्हें मेडिकल सपोर्ट देने से भी मना कर दिया था। आप नहीं जानते कि इस आदमी ने मेरे बच्चों को कितना तकलीफ दिया है। दूधवाले ने मुझे बताया कि उसे अब और आने से मना किया गया है, लेकिन उसने कहा कि वह मुझे दूध देगा। यही बात उस डॉक्टर के साथ भी थी जिसने मेरे तीनों बेटों की डिलीवरी कराई थी।
 
कुमार सानू ने 1986 में रीता भट्टाचार्य संग शादी रचा थी। दोनों के तीन बच्चे जिको, जारी और जान कुमार सानू है। 1994 में दोनों का तलाक हो गया था। इस तलाक की वजह कुमार सानू और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का अफेयर था। दोनों कई साल तक लिव इन में भी रहे थे। बाद में कुमार सानू ने 2001 में सलोनी भट्टाचार्य से शादी कर ली। 
 
