एक दिन में 200 सिगरेट पी जाते थे अमिताभ बच्चन, शराब भी पीते थे, इस वजह से छोड़ा सबकुछ

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में भी इंडस्ट्री में बेहद सक्रिय है। वह अपनी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो न स्मोक करते हैं और ना ही शराब पीते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह चेन स्मोकर हुआ करते हैं। अमिताभ एक दिन में 200 सिगरेट पी जाते थे।

साल 1980 में दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि वह मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। उनके हाथ जो भी शराब लगती थी, वो पी लेते थे। हालांकि अब उन्होंने ये सब छोड़ दिया है। उनकी मां तेजी बच्चन और पत्नी जया बच्चन भी मीट खाती थीं इसलिए उन्हें कभी इस बात को लेकर कोई हिचक नहीं रहीं

इंडिया टूडे को दिए इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था, मैं स्मोक नहीं करता और न ही ड्रिंक करता हूं और न ही मीट खाता हूं। ये किसी धर्म की वजह से नहीं है बल्कि टेस्ट की वजह है। मेरे परिवार में मेरे पापा वेजिटेरियन थे और मेरी मां नहीं। वैसे ही जया मीट खाती हैं और मैं नहीं। मैं पहले मीट खाता था। यहां तक कि मैं ड्रिंक और स्मोक भी करता था, लेकिन अब सब छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा था, कोलकाता में मैं एक दिन में 200 सिगरेट पीता था, हां 200। लेकिन मुंबई आने के बाद मैंने छोड़ दिया। मैं ड्रिंक भी करता था, कुछ भी जो हाथ में आए पी लेते थे। लेकिन कुछ सालों पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसकी जरुरत नहीं है। इन आदतों की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, सिवाय जब मैं विदेश में शूट कर रहा होता हूं। क्योंकि वहां वेजिटेरियन खाने को लेकर दिक्कत होती है।

अमिताभ ने यह भी बताया कि वह अहिंसक हैं, लेकिन कॉलेज के दिनों में वो कई बार भड़क जाते थे। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं हिंसक इंसान हूं। मैं अपना आपा भी नहीं खोता हूं। हां, कॉलेज के दिनों में जरुरत कुछ लड़ाइयां होती थीं, लेकिन बस इतना ही। स्क्रीन पर लड़ाई बहुत अनरियल होती है। ये शानदार होनी चाहिए और लोग इसे वैसे ही स्वीकार करते हैं।