Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (16:15 IST)

कांतारा: चैप्टर 1 से रुक्मिणी वसंत की दमदार एंट्री, बोलीं- यह फिल्म मेरे लिए गर्व और शक्ति का प्रतीक

Kantara Chapter 1
कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में ऋषभ के सशथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत नजर आने वाले हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित कांतारा चैप्टर 1 के प्रमोशनल इवेंट में रुक्मिणी वसंत सुर्खियों में रहीं। 
 
फिल्म को भारत के 'नेक्स्ट बिग थिंग' और पैन-इंडिया सनसनी के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर रुक्मिणी ने फिल्म से जुड़ी अपनी भावनाओं को बेहद खास अंदाज में साझा किया।
 
यह सिर्फ सिनेमा नहीं, शक्ति है
मीडिया से बात करते हुए रुक़्मिणी ने कहा- सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप कांतारा का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ हैं। यह बहुत खास है और मुझे बेहद खुशी हो रही है। कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक विशेष फिल्म रही है। 
 
उन्होंने कहा, मैं गर्व और खुशी से कह सकती हूं कि मेरे शुरुआती कदम कांतारा जैसी फिल्म के साथ हैं। जैसा कि हमारे मेकिंग वीडियो में सर ने कहा था – यह सिर्फ सिनेमा नहीं, यह हमारे लिए एक शक्ति है। मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस शक्ति का एक छोटा हिस्सा बनने का मौका दिया। और मैं यही कहूंगी कि हम सब इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं।
 
कणकवती बनीं रुक्मिणी
फिल्म में रुक्मिणी ने कणकवती का किरदार निभाया है, जिसमें शक्ति और सौंदर्य का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। उनका यह रोल कहानी में एक अलग तीव्रता लाता है। दर्शकों का कहना है कि रुक़्मिणी ने सहजता से नाजुकता और दृढ़ता दोनों को पर्दे पर उतारा है।
 
रुक्मिणी की परफॉर्मेंस को दर्शक और समीक्षक दोनों ही बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और ऑथेंटिसिटी की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग उन्हें देश की सबसे उभरती हुई सितारों में से एक बता रहे हैं।
 
पैन-इंडिया सफर की दमदार शुरुआत
कांतारा चैप्टर 1 ने रुक़्मिणी वसंत के करियर को एक शक्तिशाली शुरुआत दी है। यह फिल्म उनके लिए पैन-इंडिया जर्नी की नींव साबित हो रही है और उनके अभिनय ने उन्हें एक उम्मीदों से भरा भविष्य दिला दिया है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 
'कांतारा: चैप्टर 1' का गाना रेबेल हुआ रिलीज, दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज ने लूटी महफिल

'कांतारा: चैप्टर 1' का गाना रेबेल हुआ रिलीज, दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज ने लूटी महफिलहोम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की 'कांताराः चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। 2022 में कांतारा की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शक इसके प्रीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ट्रेलर के आखिरकार सामने आने के बाद इसमें रोमांचक पल और दिल को छू लेने वाले विजुअल्स देखने को मिले।

राखी सावंत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा, तान्या मित्तल के लग्गरी लाइफस्टाइल के दावों पर किया कटाक्ष

राखी सावंत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा, तान्या मित्तल के लग्गरी लाइफस्टाइल के दावों पर किया कटाक्षड्रामा क्वीन राखी सावंत अपने बेबाद और चुलबुले अंदाज के लिए फेमस हैं। अक्सर अपने बयानों के लिए छाई रहने वाली राखी बीते कुछ महीनों से गायब थीं। हालांकि बीते दिन उन्हें 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर अविका गोर की शादी में देखा गया। इस दौरान राखी ने अपने गायब होने की वजह के बारे में भी बताया।

कभी मुंबई में ऑफिस बॉय कर काम करते थे ऋषभ शेट्टी, बोले- कांतारा ने जिंदगी बदल दी

कभी मुंबई में ऑफिस बॉय कर काम करते थे ऋषभ शेट्टी, बोले- कांतारा ने जिंदगी बदल दीकन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में इस फिल्म के मुख्य कलाकार और निर्देशक ऋषभ शेट्टी प्रमोशन को मुंबई पहुंचे। ऋषभ ने फिल्म के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी कई खुलासे किए हैं।

Bigg Boss 19 के घर में घुसा सांप, मृदुल तिवारी ने पकड़कर बोतल में किया बंद

Bigg Boss 19 के घर में घुसा सांप, मृदुल तिवारी ने पकड़कर बोतल में किया बंदसलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बिग बॉस के घर में सांप दिखने की खबर सामने आई है। बीते सीजन में भी 'बिग बॉस' के गार्डन एरिया में सांप देखा गया था। लेकिन इस बार घर के बेडरूम एरिया में सांप आ गया।

रामायण पर बनी अन्य फिल्मों और शोज से कितनी अलग है 'रामायणम्', प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने किया खुलासा

रामायण पर बनी अन्य फिल्मों और शोज से कितनी अलग है 'रामायणम्', प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने किया खुलासानमित मल्होत्रा, फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर और DNEG के ग्लोबल CEO, जो विजुअल इफेक्ट्स, एनीमेशन और क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज में वर्ल्ड लीडर हैं, ने दुनिया के कुछ सबसे एंबिशियस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वह अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट, 'रामायणम्' जिसका डायरेक्शन नीतेश तिवारी ने किया है, उसे पेश करने वाले हैं।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
