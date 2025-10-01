बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (14:07 IST)

Bigg Boss 19 के घर में घुसा सांप, मृदुल तिवारी ने पकड़कर बोतल में किया बंद

Bigg Boss 19 Update
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बिग बॉस के घर में सांप दिखने की खबर सामने आई है। बीते सीजन में भी 'बिग बॉस' के गार्डन एरिया में सांप देखा गया था। लेकिन इस बार घर के बेडरूम एरिया में सांप आ गया। 
 
सांप को सबसे पहले गौरव खन्ना ने देखा। इसके बाद घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स घबरा गए। बिग बॉस ने सभी से फौरन गार्डन एरिया की तरफ चलने के लिए कहा, ताकी सभी सेफ रहे। लेकिन इस बीच मृदुल तिवारी ने अपने देसी अंदाज से इस सांप को पकड़ लिया। 
सांप देखकर जहां सभी कंटेस्टेंट्स डरे हुए थे, वहीं मृदुल तिवारी ने सांप पकड़ने का फैसला लिया। मृदुल ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सांप को पकड़कर बोतल में कैद कर दिया। 
 
इस घटना को लेकर अभी तक बिग बॉस की तरफ से कोई बयान हीं आया है। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इस बात की चर्चा बनी हुई है कि एपिसोड में पूरी क्लिप को क्यों नहीं दिखाया गया है। एक यूजर ने लिखा, 'यह बताओं क्लिप कट क्यों किया गया मृदुल वाला।' 
 
बता दें कि इससे पहले भी 'बिग बॉस' के घरमें सांप देखने को मिला है। बिग बॉस के ओटीटी में लवकेश कटारिया को जब सजा दी गई थी, उस समय लाइव फीड में सांप देखा गया था। लेकिन बाद में बिग बॉस के मेकर्स ने कहा कि यह वीडियो फेक है। 
