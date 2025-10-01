बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (11:12 IST)

जुबीन गर्ग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, सिंगर के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक को किया गिरफ्तार

Zubeen Garg death case
असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सिंगर का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुंद्र में तैरते समय निधन हो गया था। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने सिंगापुर गए थे। पुलिस जुबीन की मौत की वजह की बारिकी से जांच कर रहे हैं। 
 
वहीं अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्‍यामकानु महांता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जुबीन गर्ग का फोन भी बरामद कर लिया है।
खबरों के अनुसार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु को सिंगापुर से लौटने के तुरं बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। वहीं जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ को गुरुग्राम के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को गिरफ्तारी के बाद गुवाहाटी ले जाया गया है। 
 
पुलिस के इस एक्‍शन से पहले जुबीन गर्ग की की पत्‍नी गरिमा ने कहा था, उनकी नजर में वे सभी संदेह के घेरे में जो हादसे के वक्‍त वहां मौजूद थे। उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है और विश्वास है कि जांच सही दिशा में बढ़ेगी। गरिमा ने दावा किया कि उनके पति की मौत लापरवाही के कारण हुई। 
 
बता दें कि असम सरकार ने जुबीन गर्ग की मौते की जांच के लिए 10 लोगों की एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम बनाई है।  गुवाहाटी के दतलपारा क्षेत्र में गायक जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर SIT ने तलाशी अभियान भी चलाया था। 
 
जुबीन नहीं जाना चाहते थे सिंगापुर
जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने एनडीटीवी संग बात करते हुए बताया कि वह सिंगापुर में नॉर्थ इंडिया फिल्म फेस्टिवल में जाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वह अपने एक अन्य प्रोजेक्ट में बिजी थे। लेकिन ऑर्गनाइजर और दोस्त श्यामकानु महांता के बार-बार बोलने पर वह जाने को राजी हुए थे।
